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Önce Yenicami, Sonra G. Birliği 2-2

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Önce Yenicami, Sonra G. Birliği 2-2
5. dakikada John Ebuka, 20 de Cemal’in kaleye gönderdiği topu dokunan Sercan’ın kendi kalesine attığı gollerle Yenicami ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda 64 de Şenol farkı bire indirdi. 83 de Uzor skoru eşitledi.

5. dakikada John Ebuka, 20 de Cemal’in kaleye gönderdiği topu dokunan Sercan’ın kendi kalesine attığı gollerle Yenicami ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda 64 de Şenol farkı bire indirdi. 83 de Uzor skoru eşitledi.

Saha: Lefkoşa Atatürk

Hakemler: Mehmet Sezener-Mehmet Ekşici-Emine Yarkın

Y.cami: Ozan-Ömer-Mehmet Göktaş-Cemal(dk. 65 Eren)-Salih-Ünal-Oshobe-Tansel-Mehmet Altın-John Okoli-John Ebuka

G. Birliği: Ali-Sinan(dk. 60 Emir)-Sercan-Yusuf-Mehmet-Şenol-Ertan(dk. 80 Sertan)-İbrahim(dk: 60 Mehmet Aylanç)-Uzor-Tonbara-Yakubu

Karşılaşmadan Notlar:

5. Dk: John Ebuka savunmadan kurtuldu, vurdu, savunmadan geri gelen topu bu kez John Okoli kaleye gönderdi, karambolde son vuran J. Ebuka topu ağlara göndererek Yenicami’yi 1-0 öne geçirdi.

20.Dk: Cemal Yaşınses sağ kanattan kale içine orta yaptı, Sercan’a çarpan top ağlara giderek gol oldu. 2-0

50. dakikada Uzor sağ kanattan topu taşıdı. Kaleye gönderdiği topu Ozan kontrol etti.

54 de John Ebuka sağ kanattan hızla G. Birliği kalesine indi, sert vuruşu yandan dışartı çıktı.

64. Dk. Tonbara sol kanattan kale içine ortaladı, Şenol savunmaya rağmen kafa ile toğpu ağlara gönderdi. 2-1

77. Dk: John Okali soldan indi, kaleci Ali ile karşı karşıya vurdu, üzerine gelen topu Ali kontrol etmesini başardı.

83. Dk. Emir sağ kanattan faul atışı kullandı, ceza alanı içinde Uzor kafa ile topu filelere gönderince karşılaşmaya eşitlik geldi. 2-2

Uzatma dakikalarında G. Birliği’nin baskısı gol getirmeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.    

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