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Otel odasında vefat etti

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Mağusa'da bir otelde kalmakta olan 76 yaşındaki adam, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Otel odasında vefat etti

Polisin açıklaması şöyle:

20.10. 2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otel odasında kalmakta olan Gustaaf Willy SOMERS (E-76) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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