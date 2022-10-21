Otel odasında vefat etti

Polisin açıklaması şöyle:
20.10. 2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otel odasında kalmakta olan Gustaaf Willy SOMERS (E-76) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Polisin açıklaması şöyle:
20.10. 2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otel odasında kalmakta olan Gustaaf Willy SOMERS (E-76) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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