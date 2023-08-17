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Oytun Çakır'a çarparak ölümüne neden olan sürücü cezaevine gönderildi

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Oytun Çakır'a çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Bülent Güner bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 45 günü geçmemek şartı ile cezaevine gönderildi.
Oytun Çakır'a çarparak ölümüne neden olan sürücü cezaevine gönderildi

Oytun Çakır'a çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Bülent Güner bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 45 günü geçmemek şartı ile cezaevine gönderildi.

Polis Çavuşu Hazar Aşçıoğlu, zanlının, 5 Ağustos'da 225 miligram alkol etkisi altında, Polis Memuru Oytun Çakır'a, Tantura kavşağı yakınlarında çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini söyledi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi'ne gönderilmesine emir verdi. (MHA)

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