  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri “Günsel Üretim Tesislerini” Gezdi…

» »
Otomobil Üretim Sürecine Heyecanla Tanıklık Ettiler…
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri “Günsel Üretim Tesislerini” Gezdi…

Çocukların öğrenerek dinlenecekleri aynı zamanda da eğlenecekleri Şubat Tatili programı hazırlayan Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ülkemizin yerli ve milli arabası olan “GÜNSEL”in üretim tesislerini gezdi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre gezi, öğrencilerde geleceğe yönelik bir vizyon oluşmasına katkı sağlamak amacıyla fabrikada kullanılan teknolojileri yerinde gözlemleme fırsatı sunmak amacıyla düzenlendi.

“Günsel Üretim Tesisleri” hakkında yetkililerden bilgiler alan öğrenciler, araba üretim bantları ile üretimdeki aşamaları inceleyerek, üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler edindi. Gerçekleştirdikleri teknik geziyle hem otomobil üretme süreçlerini hem de teorik ve pratik bilgilerin üretim sürecinde nasıl harmanlandığını yerinde gözlemle fırsatı bulan öğrencilere, üretim faaliyetlerinin yanı sıra çalışanlarına yönelik mesleki ve teknik eğitimlerde verildiği aktarıldı.

GÜNSEL’i Yakından Gördüler…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri Günsel Üretim Tesisi gezisini tamamladıktan sonra, üretimi tamamlanan “GÜNSEL”i tanıdılar. Günsel Üretim tesislerinde test kontrolleri yapılan GÜNSEL’in ilk modeli B9’u da yakından inceleyen öğrenciler, “GÜNSEL” hakkında da yetkililerden detaylı bilgiler aldılar.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mesleki Bilgiyle Donatılmış Yeni Nesil Hemşirelerini Uğurladı…10 Şubat 2020 Pazartesi 21:41
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Kayıtları Devam Ediyor…09 Şubat 2020 Pazar 18:13
  • Ebeveynler Çocukları İle Yarıyıl Tatilini Nasıl Geçirmeli?09 Şubat 2020 Pazar 18:10
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri “Destanlarda ve Romanlarda Türk Erkek Yapısını” İnceledi…09 Şubat 2020 Pazar 18:04
  • 86 Eserden Oluşan 4 Ayrı Sergi, Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Tarafından Açıldı…09 Şubat 2020 Pazar 18:00
  • 34 Eserden Oluşan İki Ayrı Kişisel Resim Sergisi Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Milletvekili Menteş Gündüz Tarafından Açıldı…05 Şubat 2020 Çarşamba 22:07
  • Sahne Deneyimi Yaşadılar… Yakın Doğu Üniversitesi Tarafından Düzenlenen “8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” Konseri Yapıldı.05 Şubat 2020 Çarşamba 22:05
  • 86 Eserden Oluşan 4 Ayrı Sergi, Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Tarafından Açılıyor…04 Şubat 2020 Salı 21:23
  • Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu…04 Şubat 2020 Salı 21:22
  • Bilgi İle Donatılarak Hayata Atıldılar… Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi.02 Şubat 2020 Pazar 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti