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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Tasarladıkları Rengarenk Maskelerle Baharı Karşıladı

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ücretsiz ve çevrimiçi gerçekleştirilen bahar dönemi etkinliklerine devam ediyor.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Tasarladıkları Rengarenk Maskelerle Baharı Karşıladı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ücretsiz ve çevrimiçi gerçekleştirilen bahar dönemi etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta 6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencileri baharı rengarenk boyadıkları maske ve şapkalarla karşıladı. Öğrenciler, eğitim programına konuk olarak davet edilen şair-yazar Ayşe Tural ile de keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. “Haftanın Bilim İnsanı” etkinliğinde ise tarihin en büyük mucitlerinden Nikola Tesla’nın hayat hikayesi ve icatları hakkında bilgi edindiler.

Rengarenk Maske ve Şapkalarla Bahar Çoşkusu

Pandemi sürecindeki hareketsizliği ortadan kaldırmak ve güne daha canlı, daha enerjik başlamak için dans edilerek başlanan eğitim programında Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ilk baharın gelişini tasarladıkları rengarenk maske ve şapkalarla kutladı. Kendi maskelerini ve şapkalarını tasarlarken iç dünyalarını yansıtan öğrenciler hem eğlendi, hem de sanat becerilerini geliştirme fırsatı yakalamış oldu. Öğrenciler, tasarladıkları maske ve şapkaları, ilerleyen dönemde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nde yapılacak ilkbaharı karşılama partisinde kullanacak.

Haftanın Konuğu Yazar ve Şair Ayşe Tural

21 Mart dünya şiir günü nedeniyle öğrencilerin edebiyata ilgi duymasını sağlamak için düzenlenen etkinlikte de aynı zamanda kültür sanat programları hazırlayarak sunan, şair ve yazar Ayşe Tural ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Öğrenciler şair ve yazar olabilme yolundaki zorlukları, yazar olmanın keyifli yanlarını ve yazarın esinlendiği doğa unsurlarını dinlediler.

Haftanın Bilim İnsanı Nikola Tesla

Matematiğin günlük yaşamdaki yerini öğretmeyi ve matematik ile ilgili başarısızlık korkusunu aşmayı hedefleyen “Dostum Matematik” etkinliğinde bu hafta "pi" sayısı üzerinde duruldu. Dünya bilim tarihini değiştiren buluşları nedeniyle en çok merak edilen isimlerden olan Nikola Tesla ise Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nde bu haftanın bilim insanı olarak tanıtıldı. Hayatı ve yaptığı icatlar ile modern dünyayı şekillendiren isimlerden biri olan Nikola Tesla’nın alternatif akım, enerji, ışıklandırma sistemleri hakkında bilgi edinen öğrenciler, Tesla'nın yaşam hikayesinden de oldukça etkilendi. 

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