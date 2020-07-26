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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Bu Yaz Yelkenler Fora... Bilim, Su Sporları, Gözlem, Mutfak Sanatları, Sinema Etkinlikleri ile Yaz Dönemi Eğitimleri Devam Ediyor.

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Bu Yaz Yelkenler Fora... Bilim, Su Sporları, Gözlem, Mutfak Sanatları, Sinema Etkinlikleri ile Yaz Dönemi Eğitimleri Devam Ediyor.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Bu Yaz Yelkenler Fora... Bilim, Su Sporları, Gözlem, Mutfak Sanatları, Sinema Etkinlikleri ile Yaz Dönemi Eğitimleri Devam Ediyor.

Ülkemiz için ilk ve örnek bir model olan, üniversite ile etkileşim içerisinde, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğretmeyi hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi eğlenceli ve eğitici eğitimlerle devam ediyor.

 

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, “Merak et, hayal et, düşün, dokun, hareket et, dene, geliştir, yenilik yarat” sloganı ile Yaz dönemi öğrencileri için STEAM eğitim programları Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) Art (Resim) ve Mathematics (Matematik) temel alan programları içeren yeni ve yaratıcı eğitimler uygulamaya devam ediyor.

Temel Yelkenciliği Keyifle Öğrenirken Dikkat ve Odaklanma Özelliklerini Geliştiriyorlar...

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen doğa ve su sporlarından biri olan yelken eğitiminin yer aldığı Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi programında, Girne Üniversitesi Yelken ve Su Sporları Okulu eğitmenleri eşliğinde yaş gruplarına göre Mimoza Otel’de yelkencilik eğitimleri verildi. Çocukların dayanıklılık, kuvvet, çabukluk ve koordinasyon özelliklerinin gelişmesinin sağlandığı eğitimlerde, zorluklara karşı koymayı, limitlerini zorlamayı ve daha iyisini daha hızlı yapabilmeleri öğretildi. 

img-20200716-wa0040.jpgGeleceğin Şefleri Yetişiyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesinde pasta ve yemek yapmanın püf noktalarını mutfakta uygulayarak öğrenen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, kurabiyeden pasta-kek yapımına kadar her şeyi öğrendiler. Farklı tekniklerle kurabiye hamuru hazırlama ve pişirme, farklı tür kek hamuru hazırlama, pişirme ve süsleme tekniklerini öğrenen öğrenciler, pasta kapatma, sıvama ve süsleme teknikleri hakkında da bilgi ve deneyim sahibi oldular.

Gözleme Dayalı Öğrenme Metodu ile Canlı Türleri ve İlk Yardım Müdahelelerini Öğreniyorlar...

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk yardım müdahalelerini, aşıların önemini ve kemik kırıklıkları sonucunda alçıya alma işlemleri ile ilgili de eğitimler alan öğrenciler, Veterinerlik Fakültesi’nde Kıbrıs’ın böcek türlerini ve köpek cinsleri hakkında bilgi sahibi oldular. İletişim Fakültesi’nde işaret dilini öğrenerek telgraf ve mors alfabesi hakkında bilgiler alan öğrenciler, haber bülteni içeriği ile ilgili de eğitimler aldılar.

Yapay Zeka ve Matematiğin Temel Bilgilerini Yeniliyorlar...

Sosyal etkinliklerde kutu oyunları oynayıp, film gösterimlerine katılan öğrenciler ders programları kapsamında, Matematik-Geometri ve Teknoloji etkinlikleri ile de temel becerilerini geliştiriyorlar. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından verilen programlamaya giriş dersleri, We-do setleri, EV3 setleri, Geometrik Cisimler ve Matematik oyunları ile keyif alarak yazılım yükleme ve görev vermeyi öğrendiler. 

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