Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Haftanın Bilim İnsanı COVID-19 Aşısını Geliştiren Özlem Türeci

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ücretsiz ve online olarak düzenlenen bahar dönemi etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta 6-8 yaş arası Dünya, 9-11 yaş arası Güneş ve 12-15 yaş arası Galaksi grubu öğrencileri moda ve tasarım atölyesi ile buluştu. Öğrenciler, ayrıca günün anlam ve önemini belirten Karagöz ve Hacivat'ın gölge oyununu izleyerek gölge oyunları hakkında bilgi edindi. "Haftanın Bilim İnsanı" etkinliğinde ise COVI-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji şirketinin kurucusu ve baş tıbbi sorumlusu Özlem Türeci’nin hayat hikayesini ve icatlarını öğrendiler.

Haftanın Bilim İnsanı Özlem Türeci

Her hafta düzenli olarak bir bilim insanıyla tanışan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, bu hafta Covid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji şirketinin baş tıbbi sorumlusu Özlem Türeci’nin hayat hikayesini ve icatlarını öğrendi. Eşi Uğur Şahin ile birlikte geliştirdikleri aşı ile COVİD-19’la mücadele döneminin en önemli figürleri olarak öne çıkan Özlem Türeci’nin bu başarısını çocuklar heyecanla dinledi.

Geleceğin Tasarımcıları

Haftanın önemli etkinliklerinden biri de öğrencilerin hayal güçlerini yetenek ve sanatla birleştirmeyi hedefleyen "Sandalet Tasarımı" etkinliğiydi. Renkli kartonlar ve süs malzemeleri ile öğrenciler, hayallerindeki tasarımları gerçeğe dönüştürdü. Bu etkinlik esnasında gelecekte moda tasarımcısı olmak istediklerini dile getiren öğrenciler de oldu. Etkinlik boyunca öğrenciler yaratıcılıklarını kullanırken eğlenmeyi de ihmal etmedi.

Dostum Matematik

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri gerçekleştirilen "Dostum Matematik" etkinliği ile matematiğin eğlenci yönlerini keşfetti. Etkinlikte bu hafta sihirli sayılar üzerinde bilgiler verildi. Çocuklar, 3 ve 3'ün katları ile ilgili detayli bilgi edinerek, çıkarma, toplama ve çarpma işlemleri ile ilgili kısa hatırlatma çalışmaları yaptılar.