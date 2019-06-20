Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik dönemi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılış dersi ile başladı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen akademik dönem açılış törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Başmüşaviri Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in eşi Özay Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, kurum müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tanıtım videosu izletildi. Yakın Doğu Okul Öncesi 5 Yaş Ceylanlar Sınıfı öğrencileri tarafından Kıbrıs müzikleri eşliğinde sergilenen Kıbrıs geleneklerine ait Kına Gecesi adlı oyun büyük alkış topladı. Oyun sırasında çocuklar tarafından konuklara gül suyu dökülerek, kına yemişi dağıtılması beğeni topladı. Açılış töreni, konuşmalar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akınıcı’nın Çocukluk Anılarını anlattığı ilk dersi vermesiyle devam etti. Oldukça eğlenceli geçen derste çocuklar, sorulara verdikleri cevaplarla katılımcıları adeta kahkahaya boğdu.

Prof. Dr. Meriçli: “Kıbrıs’ın İlk ve Tek Çocuk Üniversitesini Kurmaktan Mutluluk Duyuyoruz…”

Törenin Açılış konuşmasını yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Kıbrıs’ın ilk ve tek Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin resmi açılış töreninin yapılmasından dolayı özel bir günde olunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Meriçli: “Çok güzel ve özel bir gün. Ülkemizin Cumhurbaşkanı, akademisyenler, 6-17 yaşındaki çocuklar ve onları yetiştiren aileleri ile birlikte hep birlikteyiz. Bu törene katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Dünyanın köklü üniversitelerinin ülkelerin geleceği olan çocuklarını küçük yaşta üniversite çatısı altında bilimle ve bilim insanlarıyla, sanatla ve sanatçılarla, spor ve sporcularla bir araya getirdiğini dile getiren Prof. Dr. Meriçli, onların törpülenmemiş hayal güçlerinden yararlanmak, merak ettikleri soruları sorarak ufuk açmalarını sağlamak, kendilerini keşfederek ileride mutlu ve kendi başarı öykülerini yazan bireyler olarak yetişmesi için Çocuk Üniversitelerini kurduklarını belirtti.

Kıbrıs’ta da en köklü ve her zaman ilkleri yapan Yakın Doğu Üniversitesi kendi bünyesinde Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesini kurduğunu dile getiren Prof. Dr. Meriçli, “Bu gururu ve heyecanı sizlerle paylaşmaktan gerçekten çok mutluyum. Böylesi bir büyük proje içerisinde yer almaktan son derece mutluyum. Bu mutluluğu bize yaşatanlara teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Filiz Meriçli sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesinin üst yöneticilerine, çalışma arkadaşlarımla birlikte kendisiyle çalışmaktan çok mutlu olduğumuz Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel’e, genç bir anne olarak büyük bir proje içerisinde bizlere bu fırsatı yarattığı için kendisini hem kutluyorum hem de teşekkür ediyorum. Üniversitemizin adını taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in eşi Özay Günsel, üç tane güzel çocuk yetiştirmenin ardından şimdi de Çocuk Üniversitesi ile Kıbrıs’ın çocuklarının yetişmesine ve geleceklerinin aydınlatılmasına katkı vermektedir. Kendisini de yürekten kutluyorum. Hızla eğitime başlayabilmemiz için bizlere her türlü imkanı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’e, rektör yardımcıları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Doç. Dr. Murat Tüzünkan ve harika ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramında çocuklara armağan şeklinde kurduklarını anlatan Prof. Dr. Filiz Meriçli, üniversitenin bugüne gelmesine destek olan Günsel ailesine, kurumlarına ve çalışanlarına da teşekkür etti.

“Çocukların Özgürce Parlayacakları Bir Ortam Sunuyoruz…”

Sözlerinin sonunda velilere de çocuklarını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde eğitim almak üzere gönderdikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Meriçli, “Her çocuk birer yıldızdır. Onları özgürce parlayacakları ortamlarda yetiştirmektir. Biz 150 programımızla çocuklarımıza bu ortamı sağlıyoruz. Çocuklar için yapılan her güzle şey başka güzellikler doğuracaktır. Bu üniversite ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Kampüsü, Çocuk Dostu kampüs olacaktır ve çocuk dostu Kıbrıs’ı gündeme getirecektir” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Ülkemizde Çocuk Üniversitesinin Hayata Geçmesinden Büyük Heyecan Duyuyorum…”

Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise konuşmasına, “Bu güzellik içinde keşke ben de çocuk olsam da bu üniversiteye katılsam diye düşündüm” diyerek başladı.

Çocuk üniversitesinin büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Akıncı, ileri ülkelerdeki gibi çocuk üniversitesi kavramının KKTC’ye gelmesinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Çocukların kendilerine verilen bu hakkı en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu oluşum bir fırsat önemli olanak. Ülkemizde diğer ileri ülkelerin örneklerinde olduğu gibi Çocuk Üniversitesi kavramının gelmiş olması ve yaşam bulması beni heyecanlandırıyor. Bu büyük güzellikten yararlanmak hepinizin hakkı, bunu en iyi şekilde değerlendirin” dedi.

Geniş bir yelpazede Çocuk Üniversitesinde eğitimler verileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı derste çocuklara, ilk ve ortaokul döneminde yaşadığı biri tiyatro, biri de bando dersinde olmak üzere iki anısını anlattı. Salonda kahkahalara neden olan derste, Cumhurbaşkanı Akıncı çocuklara hayata dair önemli mesajlar da verdi.

“Beklenmedik Şeyler Karşısında Telaşa Kapılmadan Soğukkanlılıkla Yola Devam Etmek Gerekir…”

Çocukken oynadığı bir tiyatro oyununda canlandırdığı karakter nedeniyle bıyıklı ve sakallı olması gerektiğini, bu yüzden yüzüne pamuktan bıyık ve sakal yapıştırıldığını anlayan Akıncı, Lale Devrindeki bir padişahı canlandırdığı oyunda şarap içer gibi yaparken kola içtiğini ve ıslanan pamuk bıyığının düştüğünü aktardı. “Nasıl devam edeceğim” diye tereddüt ettiğini, ancak öğretmeninin ona devam et işareti yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, böylelikle bıyıksız şekilde oyunu bitirdiğini kaydetti.

Çocuklara hayatta her şeyin umdukları gibi gitmeyeceğini, hayatın ne getireceğinin belli olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, beklenmedik durumlar karşısında paniğe kapılmamalarını, serinkanlılıkla yola devam etmeleri gerektiğini kaydetti.

Salon Kahkahalara Boğuldu…

Akıncı, ikinci anısını anlatamaya geçmeden çocuklara trompetin küçüğü olan korneti bilip bilmediklerini sorunca salondan “dondurma” sesleri gelmesiyle gülüşmeler yaşandı ve Akıncı da konuşmasını dinleyip anlayanlara “kornet” ısmarlayacağı esprisiyle anısını anlatmaya devam etti.

“İnanır ve Çalışırsanız Başarırsınız”

Ortaokul döneminde bando takımına katılabilmek için bir sınava girdiğini ancak yeterince başarılı olamadığını ve keman çalan, nota bilen bir çocuk olduğu için bunun gücüne gittiğini, çok üzüldüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 yıl boyunca fırsat buldukça trompete çalıştığını, marşları çok güzel şekilde öğrendiğini söyledi. Bando takımında trompet çalan bir çocuğun ayrılmasıyla boşalan yere başarı göstererek girdiğini belirten Akıncı, buradan çıkarılması gereken dersin de pes etmemek olduğunu vurguladı.

Çocuklara her konuda başarılı olamayacaklarını ama bu gibi durumlarda yılmamaları gerektiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Önce kendinize güveneceksiniz, inanacaksınız, yılmadan çalışacaksınız ve başarılı olacaksınız. Bunu kendinize rehber edinin” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasının sonunda çocuklara başarılı günler de diledi.

Teşekkür Plaketi Takdim Edildi…

İlk dersin verilmesinin ardından Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel tarafından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ilk dersi onurlandırması adına Teşekkür Belgesi takdim edilmesiyle akademik dönem açılış töreni sona erdi.