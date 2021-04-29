  • BIST 1.402
  • Altın 467,202
  • Dolar 8,2240
  • Euro 9,9640
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA9453 test 44 pozitif vaka

Özcan Deniz: 10 gündür oğlumdan haber alamıyorum

»
"Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum, onlar bende kalsın, savcılığa sunduk"
Özcan Deniz: 10 gündür oğlumdan haber alamıyorum

Şarkıcı-oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan hakkında oğlunu kendisine göstermediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü sarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında ‘Şiddet ve velayet” davasıyla başlayan gerilim devam ediyor. Ünlü şarkıcı, ağabeyi Ercan Deniz ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne giderek eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin oğlu Kuzey’i kendisine göstermediğini iddia eden Özcan Deniz, savcılığa sunduğu dilekçede oğlundan haber alamadığına yer verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, savcılık çıkışı soruları yanıtlayan Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in bugün doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini iddia etti. Özcan Deniz, “10 gündür oğlumdan haber alamıyorum. Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın. Savcılığa sunduk. Oğlumun bugün doğum günü. Onunla bir araya gelemiyorum” dedi.

Özcan Deniz, “Oğlumu ayda 4 kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil” diyerek sözlerini sürdürdü.

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın şiddet iddialarıyla ilgili sorulara “Görüyorsunuz ben burada hukuksal olarak haklarımı arıyorum. Bunun cevapları burada verilir. O yüzden bu magazinel bir durum değil benim için. Hepsinin cevaplarını alacaksınız. Hepsi yargıda olan durumlar. Ne desem yargıyı etkilemiş olurum” diye yanıt verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar davasında bir kişi daha itirafçı oldu: Bana 3 kez tecavüz etti, ses tonum ince diye beni döverdi29 Nisan 2021 Perşembe 10:53
  • Pekcan, bürokratlara gönderilen "Ruhsar Pekcan hakkında müteyakkız olunması" mailinden 20 ay sonra Bakan olmuş!29 Nisan 2021 Perşembe 10:50
  • Yılbaşı harçlığıyla 20 civciv alan 9 yaşındaki Lidya'nın 65 tavuğu oldu28 Nisan 2021 Çarşamba 23:31
  • Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak28 Nisan 2021 Çarşamba 22:16
  • Türkiye pasaportuyla mizah videosu çeken çifte önce kelepçe, sonra yurt dışı yasağı28 Nisan 2021 Çarşamba 20:59
  • AKP ve MHP’lilerin Erdoğan’a onayı azaldı28 Nisan 2021 Çarşamba 20:41
  • Koca:İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi28 Nisan 2021 Çarşamba 19:55
  • THY'den Türkiye’deki Tam Kapanma Süreci İçin Yurt Dışı Yolcularına Uyarı28 Nisan 2021 Çarşamba 14:28
  • TBMM: Biden'ın 'soykırım' kararı yok hükmünde28 Nisan 2021 Çarşamba 08:39
  • Bekaroğlu: Zavallı yaratıklar, Türkçüyüz derler ama Türkçe özürlüdürler27 Nisan 2021 Salı 23:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti