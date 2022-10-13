Özcenk'in ön seçimsiz adaylığı UBP'yi 2'ye böldü, Cem Dana adaylığını açıkladı

Adaylığını en kısa sürede açıklayacağını kaydeden Cem Dana, “Bugün saat 15.00’da Başbakan beni görüşmeye çağırdı. Daha önce Pazar günü gene görüştük ve beni aday olmayayım diye ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak ben kesinlikle kararlıyım ve bağımsız adayım.

İşte Dana'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Siz istediğniz kadar kocareiste gizli toplanın mağusa halkı partiye bakmaz kime oy vereceğini çok iyi bilir sonunda ölüm olsa adayım ben siyasi partiler hizmet etmek için değil mağusa halkına hizmet vermek için adayım