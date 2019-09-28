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Özersay: "Lacroix ile Kıbrıs'taki BM Barış Gücü bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık"

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Özersay, New York temasları kapsamında bugün BM'nin Barış Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.
Özersay: "Lacroix ile Kıbrıs'taki BM Barış Gücü bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık"

Görüşme, BM Genel Merkezinde yer aldı. Özersay, görüşme sonrası "Sayın Lacroix ile Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık ve görüş alış verişinde bulunduk”

Başbakan Yardımıcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında bugün BM'nin Barış Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

Görüşme, BM Genel Merkezinde yer aldı. Özersay, görüşme sonrası "Sayın Lacroix ile Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık ve görüş alış verişinde bulunduk” dedi.

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