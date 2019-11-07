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Özersay, Şeker Sigorta dosyası ile ile ilgili açıklama yaptı

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Özersay, Şeker Sigorta dosyası ile ile ilgili açıklama yaptı
Özersay, Şeker Sigorta dosyası ile ile ilgili açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, basına Şeker Sigorta dosyası olarak yansıyan ve önceki yönetim kurulu döneminde kurumu zarara uğrattığı iddia edilen usulsüzlük ve hukuksuzluklarla ilgili olarak ne aşamada olunduğu ve bazı şeylerin ilerlemesi için takipçi olmak ve kamuoyunu da bilgilendirmenin önemini vurguladı.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Konuyu Polis Teşkilatımız üzerinden takip ettik. Başbakan Yardımcılığı olarak hem yazılı hem de sözlü sorduk. Polisimiz kurum müdürünün ve personelin ifadelerini aldı, bazı belgeleri emare olarak aldı ve süreç ilerledi. Yaklaşık iki hafta sonra bahse konu dosya ile ilgili olarak polis tahkikatı tamamlanıyor, ardından olası suç unsurları çerçevesinde konu mahkemeye taşınacak. Hatırlanacağı üzere 2018 Ağustos ayında dörtlü koalisyon döneminde atamış olduğumuz yönetim kurulu, görevi devraldığında önce mali tabloyu incelemiş ve bazı usulsüzlük ve hukuksuzluklara rastlamıştı. Bu çerçevede hemen bir rapor hazırladılar. Ardından da hükümet olarak bizim de desteğimiz ile polise giderek şikayette bulundular. O dosya rafta kaybolmadı ve tozlanmadı, takip ettik, hem önceki hükümet döneminde hem de bu hükümet döneminde. Hazırlanan o raporda yer alan iddialardan bazıları şöyleydi: Sigortası bitmiş olan araçlara ödeme yapılması; birden fazla ödeme yapılması; kiralık araçların yönetim kurulu üyelerinin kullanımına verilmesi; kiralık araçların usulsüz şekilde seçim dönemlerinde kullanılması; 2013’ten 2018 yılına kadar beş yıl boyunca genel kurul yapılmamış olması ve dahası. Bunların ve dahasının ne oranda doğru olduğu, tahkikat sonucunda suç unsurlarının neler olacağı yakında ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı

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