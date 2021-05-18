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Özgür Özel'den Bakan Soylu'ya: Sana çok yakın bir gazeteci, Sedat Peker ile görüşüp 'Bakan sana bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi?

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"Çıkıp desinler 'görüşme yapmadık' diye. Biz Süleyman Soylu'ya da o gazeteciye de inanacağız"
Özgür Özel'den Bakan Soylu'ya: Sana çok yakın bir gazeteci, Sedat Peker ile görüşüp 'Bakan sana bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu 'Günün Raporu' programında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sana çok yakın bir gazeteci, Sedat Peker ile görüşüp 'Bakan sana bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi?" diye sordu. 

Özel, Süleyman Soylu'nun kamuoyu açısından kendini kurtarmaya çabaladığını söylerken, Sedat Peker'i durdurmak istediğini belirtti. 

Özel, şu soruları yöneltti;

"Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' 

Özel, sorduğu soruların ardından, "Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında Süleyman Soylu'ya yakın bir gazeteci, Süleyman Soylu'nun mesajlarını halihazırda iletiyor mu iletmiyor mu?" dedi.

Özel, "Çıkıp desinler 'görüşme yapmadık' diye. Biz Süleyman Soylu'ya da o gazeteciye de inanacağız" dedi. 

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