Özgürgün’den Erhürman’a sert yanıt

“Sen kimsin ki UBP’ye ve UBP’lilere harami diyorsun”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Değirmenlik Spor Kulübü Lokali’nde yoğun katılımlı bir etkinlikte, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı’nın “Haramiler” şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

“Sen kimsin ki Ulusal Birlik Partililere harami diyorsun” diyerek Erhürman’a yanıt veren Özgürgün, “Özgürgün “Bize harami diyenler, aslında kendileri haramidir. Bu ülkeye bir kez daha aynı zarar ve talanı yaşatmamak için Tufan Erhürman ve çetesini 7 Ocak’ta sandığa gömeceğiz ve bir daha da çıkmayacaklar” ifadelerini kullandı”

Ülkeye yapılmış her eserin altında imzası olan UBP güneşinin aydınlatmaya devam edeceğini, 1975’ten beri UBP sayesinde KKTC halkının güldüğünü ve yeni yıla güvenle girdiğini ifade eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün salona sığmayan partililere alkışlar eşliğinde birlik beraberlik ve 7 Ocakta muhakkak tek başına iktidar mesajı verdi.

Kıbrıs Türk halkının 50’lerden itibaren çok zor günler geçirdiğine değinen Özgürgün, 74 Mutlu Barış Harekâtı ile huzura kavuştuğumuzu, devleti kurmak, yaşatmak ve geleceğe güvenle bakmak için 1975’te kolları sıvadıklarını, turizmden üniversitelere ülkeden ne varsa UBP’nin eseri olduğunu, bunu kimsenininkar edemeyeceğini vurguladı.

Özgürgün “Tüm üniversitelerin temelinde UBP’nin 101 Bin öğrenciye ulaşmış vizyonu vardır. Tüm otellerimizin iki milyona varan yolcu kapasitesiyle altında UBP’nin yaptıkları vardır” dedi.

Memurdan çiftçiye hayvancıdan öğretmenine kimin yüzü gülüyorsa UBP’nin sayesinde güldüğünü anlatan Özgürgün, “UBP sayesinde KKTC gülüyor yeni yıla güvenle giriyor… Kadrolarımızla ve 50 adayımızla saymakla bitmeyen projelerimiz var. Sizden aldığımız güvenle KKTC’yi refah, mutluluk ve geleceğe taşıyacağız. Her şeyi taki eden kt halkı bir buçuk yılda neyi nerden alıp nereye getirdiğimizi biliyor. Daha güçlü bir hükümet için görev talep ediyoruz. Net olarak haykıtıyoruz ki davamız, yolumuz sevdamız partimiz birdir” diye konuştu

“ÜLKEYİ HER SEFERİNDE TALAN EDEN ‘HARAMİLER’ KENDİLERİDİR”

CTP’nin ‘bu haramileri göndereceğiz’ söylemini hatırlatan Hüseyin Özgürgün sert yüklendi.

Özgürgün “Bize harami, diyenler aslında kendileridir. Bu ülkeye bir kez daha aynı zarar ve talanı yaşatmamak için Tufan Erhürman ve çetesini 7 Ocak’ta sandığa gömeceğiz ve bir daha da çıkmayacaklar” ifadelerini kullandı.

“Bizim mi senin partin mi harami?“ diye soran Genel Başkan Özgürgün “1993 yılnda geldiniz yıktınız talan ettiniz. Biz geldik yağmayı ve talanı ortadan kaldırdık ve ülkeyi kurtardık. Yine 2003’te aynı şekilde geldiniz.. Yine kırdınız, döktünüz ve biz alarak talanı ortadan kaldırdık. Yağmalayıp talan eden siz ülkeyi yeniden güldüren biz. Yeniden talana yeniden yıkıp dökmeye izin vermeyeceğiz. Bunu daha kaç kez yapacaksınız. Kendin pişir kendi ye. Umut olmadığını söylüyorlar sonra da umutsuzluk yok diyorlar. UBP varsa bu ülkede umut da var gelecek de var” dedi.