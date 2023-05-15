Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı. Sandıkların tamamına yakınının sayıldığını ifade eden Öztrak, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandığın henüz sayılmadığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin olarak ikinci tura kaldığını söyledi.

Öztrak, seçimlerin ikinci tura kaldığını belirtirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenoyu alamadığını söyledi.

"Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden geleni yapacağız." diyen CHP Sözcüsü, "Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak." dedi.

"300 CİVARI SANDIK HENÜZ SAYILMAMIŞTIR"

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

Dün yapılan seçimler, Erdoğan’ın milletimizden güvenoyu alamadığını göstermiştir. Şu an itibarıyla, sandıkların tamamına yakını sayılmış yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır.

Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır.

"KATILIM YÜZDE 90"

Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir. Ayrıca, sabaha kadar uyumadan sandıkları bekleyen ıslak imzalı tutanakları alan sandık kurulu üyelerimize okul bilişim sorumlularımıza, müşahitlerimize, avukatlarımıza ve tüm gönüllülerin çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs’ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun bile heba olmamasını sağlayacaklarından eminiz.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak.