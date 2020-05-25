Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu

Pakistan’daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde, 35 yıldır işkence gören Kaavan adlı fil, İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından, ABD’li şarkıcı Cher’in yardımıyla koruma altına alındı.

Pakistan’ın başkenti İslamad’daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'ne 1980'lerin ortalarında Sri Lanka'dan, getirilen ve adının Kaavan olduğu fil, 35 yıldır işkence görmesi nedeniyle hayvan hakları aktivistlerinin ve ABD’li şarkıcı Cher’in de yardımıyla İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından korumaya alındı. Uzun yıllar esaret altında olan filin 30 gün içinde Sri Lanka’da uygun bir sığınağa yerleştirileceği ifade edildi.

Bakıcılarının, Sri Lanka’dan beraber getirildiği dişi filin 2012’de ölmesinden sonra asileşen ve yemek yemediği belirtilen Kaavan’ın saldırganlığına tepki olarak bacaklarını zincirlemesi, dövmesi ve küçük bir kutuya hapsetmesi üzerine hayvan hakları savunucuları harekete geçti. Kaavan’ın serbest bırakılması için kampanya yürüten hayvan hakları aktivistleri, 280 binden fazla kişinin imzaladığı bir dilekçe toplayarak ilgili kurum önünde protesto gerçekleştirdi. Bu durum, uluslararası medya ve ünlülerin de dikkatini çekti.

Hayvanat bahçesini düzenli olarak ziyaret eden, Kaavan’ın tutulduğu yerin çok küçük olduğunu ve yaz aylarında 40 dereceye ulaşan havalarda çok az su verildiğini söyleyen Pakistan'daki yerel hayvan hakları koruyucusu olan Yardım Refahı Örgütü aktivisti Sunny Jamil, bu durumu ‘acımasız’ olarak nitelendirdi. Kaavan’ın ileri geri sallandığını (filler arasında işkence belirtisi), ve ziyaretçilere tuğla fırlattığını söyleyen 36 yaşındaki filin bekçisi Mohammed Jalal, "Onu çok mutlu görmedim" dedi.

Mahkeme kararına, sosyal medya üzerinden mutluluğunu dile getiren ABD’li şarkıcı Cher, "Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden yeni duyduk Kaavan özgür. Bu hayatımın en güzel anlarından biri” dedi. Cher ile birlikte çalıştığı yardım derneği Free The Wild'ın CEO'su Mark Cowne, "Bu çok heyecan verici. Kavaan için çok mutluyum. Zihinsel sağlığı hakkında endişeliydik, çok kötü bir durumdaydı. Ona gerçekten yardım etmek istedik. O korkunç zaman geçirmişti” dedi.