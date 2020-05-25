  • BIST 103.024
  • Altın 378,299
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu

» »
Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu
Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu

Pakistan’daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde, 35 yıldır işkence gören Kaavan adlı fil, İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından, ABD’li şarkıcı Cher’in yardımıyla koruma altına alındı.

Pakistan’ın başkenti İslamad’daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'ne 1980'lerin ortalarında Sri Lanka'dan, getirilen ve adının Kaavan olduğu fil,  35 yıldır işkence görmesi nedeniyle hayvan hakları aktivistlerinin ve ABD’li şarkıcı Cher’in de yardımıyla İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından korumaya alındı. Uzun yıllar esaret altında olan filin 30 gün içinde Sri Lanka’da uygun bir sığınağa yerleştirileceği ifade edildi.

Bakıcılarının, Sri Lanka’dan beraber getirildiği dişi filin 2012’de ölmesinden sonra asileşen ve yemek yemediği belirtilen Kaavan’ın saldırganlığına tepki olarak bacaklarını zincirlemesi, dövmesi ve küçük bir kutuya hapsetmesi üzerine hayvan hakları savunucuları harekete geçti. Kaavan’ın serbest bırakılması için kampanya yürüten hayvan hakları aktivistleri, 280 binden fazla kişinin imzaladığı bir dilekçe toplayarak ilgili kurum önünde protesto gerçekleştirdi. Bu durum, uluslararası medya ve ünlülerin de dikkatini çekti.

Hayvanat bahçesini düzenli olarak ziyaret eden, Kaavan’ın tutulduğu yerin çok küçük olduğunu ve yaz aylarında 40 dereceye ulaşan havalarda çok az su verildiğini söyleyen Pakistan'daki yerel hayvan hakları koruyucusu olan Yardım Refahı Örgütü aktivisti Sunny Jamil, bu durumu ‘acımasız’ olarak nitelendirdi. Kaavan’ın ileri geri sallandığını (filler arasında işkence belirtisi), ve ziyaretçilere tuğla fırlattığını söyleyen 36 yaşındaki filin bekçisi Mohammed Jalal, "Onu çok mutlu görmedim" dedi.

Mahkeme kararına, sosyal medya üzerinden mutluluğunu dile getiren ABD’li şarkıcı Cher, "Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden yeni duyduk Kaavan özgür. Bu hayatımın en güzel anlarından biri” dedi. Cher ile birlikte çalıştığı yardım derneği Free The Wild'ın CEO'su Mark Cowne, "Bu çok heyecan verici. Kavaan için çok mutluyum. Zihinsel sağlığı hakkında endişeliydik, çok kötü bir durumdaydı. Ona gerçekten yardım etmek istedik. O korkunç zaman geçirmişti” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de yapay zeka ile geliştirilen ilk 3 boyutlu haber sunucusu tanıtıldı22 Mayıs 2020 Cuma 17:37
  • Putin: "Rusya'da yeni vaka sayısı kademeli olarak azalıyor"22 Mayıs 2020 Cuma 17:13
  • Pakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü22 Mayıs 2020 Cuma 14:15
  • Vuhan'da vahşi hayvan yemek yasaklandı21 Mayıs 2020 Perşembe 13:58
  • Rus hemşire koruyucu kıyafetinin altına bikini giydi, uyarı cezası aldı20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:55
  • Afganistan’da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:20
  • Aldatan sevgilisine 1 ton soğan gönderdi: "Sen de ağla"19 Mayıs 2020 Salı 18:10
  • Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:55
  • Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Ukraynalı erkek: 'Karım bana 10 yıl tecavüz etti'17 Mayıs 2020 Pazar 09:28
  • Tayvan neden Dünya Sağlık Örgütü'ne üye değil?16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti