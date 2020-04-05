  • BIST 89.553
  • Altın 349,883
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Pandemiyi durduran Çin, 4 milyar maske ihraç etti, tıbbi malzeme ihracatından 1.4 milyar dolar kazandı

» »
Pandemiyi durduran Çin, 4 milyar maske ihraç etti, tıbbi malzeme ihracatından 1.4 milyar dolar kazandı
Pandemiyi durduran Çin, 4 milyar maske ihraç etti, tıbbi malzeme ihracatından 1.4 milyar dolar kazandı

Koronavirüs pandemisini durdurmasına rağmen tıbbi malzeme üretimini artırıp 1 Mart'tan beri 1.4 milyar dolarlık ihracat yapan Çin'den, bunların çoğunun bozuk çıktığına dair haberlerin 'gerçekleri tüm boyutlarıyla yansıtmadığı' açıklaması geldi.

Koronavirüsün patlak verdiği ilk ülke konumundaki Çin, pandeminin yayıldığı ülkelere 1 Mart tarihinden beri 3.86 milyar maske, 37.5 milyon koruyucu kıyafet, 16 bin solunum cihazı, 2.84 milyon test kiti ihraç ettiğini duyurdu.

Çin gümrük yetkilileri, bu kapsamdaki tıbbi malzeme ihracatının 1.4 milyar dolar değerinde olduğunu, bunların sipariş veren 50'den fazla ülkeye gönderildiğini belirtti.

Çin malı tıbbi malzemelerin kalitesiyle ilgili soru işaretleri Filipinler'den Hırvatistan'a, Türkiye'den İspanya'ya dünya çapında dile getirilirken, Çinli yetkililer bu endişeleri yatıştırmaya yönelik açıklamalar yaptı.

Hollanda geçen hafta Çin'den aldığı 1.3 milyon maskeden 600 binini kalite standartlarına uymadığı gerekçesiyle geri göndermişti. 

Çinli yetkililer ise 'imalatçının bu maskelerin cerrahi amaçlı olmadığını açıkça bildirdiğini' söyledi.

İspanya geçen hafta bu konuda ruhsatı olmayan Çinli bir şirketten aldığı binlerce hızlı test kitini güvenilmez olduğu gerekçesiyle geri yollamıştı. 

Çinli yetkililer ise tıbbi malzemelerin bozuk çıktığına dair şikayetlerin medya tarafından yansıtılışının 'gerçekleri tüm boyutlarıyla yansıtmadığı' açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Jiang Fan"Çin'in diğer ülkelerden farklı standartlarının ve farklı kullanım alışkanlıklarının olması gibi birçok etken sözkonusu. Kaliteyle ilgili şüphelerin nedeni yanlış kullanım bile olabilir" dedi. 

Dışişleri Sözcüsü Hua ÇunyingBatı medyasına, 'Çin'den ithal edilen tıbbi malzemeleri siyasete alet etmemesi ve aksaklıkları abartmaması' yönünde pek çok çağrı yaptı.

Yeni düzenleme: Hem Çin hem de gönderilecekleri ülkelerin standartlarına uyacaklar

Pekin, bu hafta başında, ihraç edilen koronavirüs tıbbi donanımlarıyla ilgili düzenlemeleri sıkılaştırmayı da ihmal etmedi. Böylece ürünlere hem Çin hem de gönderilecekleri ülkelerin ruhsat standartlarını yerine getirmeleri şartı getirildi.

Tıbbi malzeme üretiminin artmasına teşvik

Çin'de bir süredir ülke içinden kaynaklı yeni koronavirüs vakası görülmezken, ihracat amacıyla fabrikalar tıbbi malzeme üretimini artırmaya teşvik ediliyor.
Örneğin test kiti üretimi günde 4 milyonun üzerine çıkarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Shenzhen’de kedi ve köpek eti yemek yasaklandı02 Nisan 2020 Perşembe 15:47
  • Çin İstanbul Başkonsolosu anlattı: Çin'in salgınla mücadelesi...02 Nisan 2020 Perşembe 11:35
  • Duterte'den 'orantısız talimat': Karantinayı ihlal edenleri vurun02 Nisan 2020 Perşembe 10:38
  • Endonezya’da sel 100 binden fazla kişiyi etkiledi02 Nisan 2020 Perşembe 09:28
  • Dünya Bankası: Salgın yüzünden Asya'da 24-35 milyon insan yoksulluğa mahkum olacak31 Mart 2020 Salı 22:45
  • Putin'e hastane gezdiren başhekimin Covid-19 testi pozitif çıktı31 Mart 2020 Salı 20:51
  • Çin'de ilk kapsamlı araştırma: Ölüm oranı 1,38, orta yaş ve sonrasında risk artıyor31 Mart 2020 Salı 12:29
  • Japonya’dan bazı ülkelerden gelenlere giriş yasağı31 Mart 2020 Salı 09:50
  • Çin'de 20 eyalette son 4 haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi30 Mart 2020 Pazartesi 15:32
  • Tayland Kralı, Almanya'da otel kapatıp haremiyle karantinaya çekildi30 Mart 2020 Pazartesi 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti