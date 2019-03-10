Pentagon, Elon Musk'ın esrar içtiği görüntülerini inceliyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), esrar kullandığı görüntülerinin medyaya sızmanın ardından SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk hakkında güvenlik soruşturması başlattığı belirtildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında komedyen Joe Rogan'ın internet üzerinden yaptığı şova katılan SpaceX ve Tesla'nın sahibi Musk, burada esrar kullanmış ve görüntüleri sosyal medyaya sızmıştı.

Bu görüntülerin ardından Pentagon'un harekete geçerek, Musk hakkında güvenlik soruşturması başlattığı belirtildi. The Guardian'da yer alan habere göre, Musk hakkındaki soruşturma görüntülerin ortaya çıkmasından hemen sonra başlatıldı.

SpaceX, ABD hükümetine uydu servisi sağladığı için Musk'ın güvenlik izni bulunuyordu.

Pentagon Sözcüsü Albay Mike Andrews konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahremiyet ve güvenlik ilkeleri nedeniyle, bireylerin güvenlik izni durumları hakkında kamuya açık bir biçimde konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.