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Peri bacalarının bulunduğu bölgede yapılan inşaatta yıkıma başlandı

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Nevşehir’deki Göreme beldesinde peri bacalarının bulunduğu alanda yapılan otel inşaatı hakkında, “bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda” yıkım kararı alındı
Peri bacalarının bulunduğu bölgede yapılan inşaatta yıkıma başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir’deki Göreme beldesinde peri bacalarının bulunduğu alanda yapılan otel inşaatı hakkında, “bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda” yıkım kararı alındığını ve yıkıma başlandığını açıkladı.

Otelin inşaatı çarşamba günü durdurulmuştu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Ayrıca Bakanlığımız tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemeler yapılacak ve tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararlar aynı hızla alınarak uygulamaya konacaktır” ifadeleri yer aldı.

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