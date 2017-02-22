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Perşembe günkü liderler görüşmesi, bugün belli olacak

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Perşembe günkü liderler görüşmesi, bugün belli olacak
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında geçtiğimiz gün 18.00’de başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami de hazır bulundu.

Görüşme sonrasında soruları yanıtlayan Spehar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs’taki süreci değerlendirdiklerini ve faydalı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Perşembe günkü (yarın) liderler görüşmesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine de Spehar, bunun bugün Rum lider Anastasiadis’le yapacağı görüşmeden sonra daha net ortaya çıkabileceğini söylemekle yetindi.

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