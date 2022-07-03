Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden HDP Eş Genel Başkanı seçildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Büyük Kongresi’ni “Çözüm biziz, sözümüz var” sloganıyla topladı. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin alacağı tavır iki eş genel başkanın gündemindeydi. Mesajların ve açıklamaların ardından başlayan ve ya

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da iktidarı tecrit meselesinde uyardı; "Tecrit üzerinden oyun oynamayın. Tüm ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren bu denli önemli bir meseleyi siyasi ikbal ve iktidar hedeflerinize alet etmeyin İmralı adına söz kurmayın. Halkı yanıltmaya çalışarak afaki gündemler yaratmayın. Tecride son verin" diye konuştu. Kongrede Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de konuşan Sancar, HDP'nin tutum belgesindeki ilkeler çerçevesi ortak adaya açık olduklarını söyledi. Sancar, "Eğer çağrımıza karşılık alamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi bir şekilde önümüzde tutuyoruz" dedi.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, kongreye gönderdiği mesajda, "Bizim kitabımızda teslim olmak, biat etmek, yenilmek yoktur. Zulüm iktidarını alaşağı edip demokrasi, barış ve özgürlükleri sağlayıncaya kadar direnmeye devam diyoruz. Partimizle ve halkımızla el ele, yürek yüreğe bu mücadeleyi mutlaka zaferle taçlandıracağız" ifadeleri yer aldı.

Danışma kurulu listesi

HDP'nin danışma kurulu şöyle belirlendi:

Ahmet Telli, Ahmet Türk, Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Hasan Cemal, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Rıza Türmen, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.

klaşık iki saat süren oy verme işleminin ardından HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar 796 delegenin oyuyla yeniden eş başkan olarak seçildi.

Ankara Spor Salonu’nda divan üyeliği seçimi ile başlayan kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP salt nehri geçmek için yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır" dedi.