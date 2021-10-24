Petridis Silahlanma Programında “Keskin ve Uzun Menzillilere” Yöneldiklerini Açıkladı

Rum Savunma Bakanı Kostas Petridis Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanma programında “keskin ve uzun menzilli silahlara” yönelen değişikliklere gidildiğini açıkladı.

Haftalık Kathimerini Petridis ile yaptığı söyleşiyi “Savunma Bakanı Kathimerini’ye: Milli Muhafız Ordusu’na Keskin ve Menzilli Silahlar… Haralambos Petridis Planlamalarda Yeniden Düzenleme ve Silahlanma Programlarında Düzenleme İlan Ediyor” başlığıyla aktardı.

Yeni tip koronavirüs pandemisinin ve neden olduğu krizin Rum yönetiminin RMMO’nun harekât kabiliyetini yükseltme ve takviye planını etkilemediğini söyleyen Petridis “silahlanma programı sürekli ve çok karmaşık, bu nedenle dikkatli yürütülmesi gereken bir prosedürdür. Bu çabanın herhangi bir bölümünü basına açıklamak, devam etmekte olan prosedürlere yardımcı olmaz” dedi, şöyle devam etti:

“Bununla beraber planlamamıza kesintisiz devam ediyoruz ve Milli Muhafız Ordusu işbirliğinde belirlediğimiz ve hava savunmasına özellikle önem verdiğimiz planda inançla ilerliyoruz. Vurgulamak isterim ki pandemi ve neden olduğu kriz Milli Muhafız Ordusu’nun harekât kabiliyetini artırma ve takviye planımızı etkilemedi.”

Son yıllarda silahlanma programlarına ayrılan ödenekte hissedilir bir artış olduğu hatırlatılan Petridis, son yıllarda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve şekillenen olguların RMMO’nun iyileştirilmesi ve yeni silah sistemleri edinme ihtiyacını vazgeçilmez şekilde artırdığını söyledi, şunları ekledi:

“Ekonomik olanaklarımız ölçüsünde, bu yeni olgulara uyum planı yaptık ki silahlı kuvvetlerimizin görevlerini icra edecek imkânı olsun. Malum nedenlerle, tedarik ettiğimiz ve edeceğimiz imkânlarla ilgili daha fazla detay veremem. Ancak şuna dikkat çekebilirim ki bu planlama tamamlandığında Milli Muhafız Ordusu’na benzeri görülmemiş olanaklar sağlayacak. Bu imkânlar genel hatlarıyla acil uyarı, bilgi toplama ve durum farkındalığı, uzak mesafedeki hedefe keskin erişim olanaklarıyla ilgilidir.

Üzerinde çalıştığımız diğer bir alan da işgal kuvvetlerinin insansız hava araçları ve tank gücü de dahil havadan, denizden ve karadan gelen tehditleri etkin göğüslemekle ilgilidir.”

Haralambos Petridis, “Türkiye’nin Mavi Vatan olarak ifade edilen anlayışını çok iyi bildiklerini, bu yönde yapılan açıklamaları da çok ciddiye aldıklarını, detay vermek istemediğini ancak gerekli bütün koordineli önlemleri aldıklarını” söyledi.