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Petrol tekellerinden rekor kâr

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Küresel petrol fiyatlarındaki artışın ardından ExxonMobil, Chevron ve Shell gibi petrol devleri kâr rekorları kırdı.
Petrol tekellerinden rekor kâr

ABD merkezli petrol devleri ExxonMobil ve Chevron, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yükselen enerji fiyatlarıyla ikinci çeyrekte rekor düzeyde kâr bildirdi.

Muazzam düzeydeki kazançlar, ABD ve Avrupa'da tüketicilerin onlarca yıldır görülmedik enflasyon oranları altında ezildiği ve enerji stoklarının azaldığı sırada geldi.

EXXON'UN KAZANCI 17,8 MİLYAR DOLAR

Financial Times'ın haberinde S&P Capital IQ'nun derlediği verilere göre, Exxon'un ikinci çeyrekte net kârının tahminleri aşarak 17,8 milyar dolar olduğu belirtildi. Analistler Exxon'un net kârının 16,9 milyar dolar olacağını tahmin ediyordu. Şirket en son 2012'de petrol fiyatlarının yükseldiği bir başka dönemde 15,9 milyar dolarla rekor düzeyde çeyrek kârı açıklamıştı.

Bununla birlikte enerji devinin geliri 115,6 milyar dolara yükseldi. Bir yıl önce bu miktar 67,7 milyar dolar düzeyindeydi.

Exxon'un CEO'su Darren Woods, kazançların ve nakit akışının artan üretimden ve sıkı maliyet kontrolünden faydalandığını söyledi.

CHEVRON'UN KAZANCI 11,6 MİLYAR DOLAR

Chevron'un ikinci çeyrek kârıysa 11,6 milyar dolar ve bu miktar şirketin kaydettiği en yüksek çeyrek kârı. Chevron, analistlerin 9,9 milyar dolarlık kâr tahminini rahat aştı. Şirketin gelirleri de 65 milyar dolara yükseldi. Bu miktar bir yıl önce 36 milyar dolar düzeyindeydi.

Birleşik Krallık merkezli petrol devi Shell de 11,5 milyar dolarlık kazançlarla arka arkaya ikinci çeyrekte de rekor kazanç bildirdi. Fransız TotalEnergies ise bu çeyrekteki kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat artarak 9,8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Exxon, Chevron, Shell, BP ve TotalEnergies haziranın sonuna kadar olan üç aylık dönemde toplamda 50 milyar doların üstünde kâr elde etti.

WASHİNGTON'DAN TEPKİ GELEBİLİR

CNBC'nin haberine göre şirketlerin rekor düzeyde kazançlar açıklaması Washington'ın tepkisini körükleyebilir. ABD Başkanı Joe Biden, şirketlerin fiyatları tüketicilerin aleyhine yüksek tuttuğunu söyleyerek üretimi artırma çağrısı yapmıştı. Artan enerji maliyetleri rekor düzeyde enflasyon oranlarının ortaya çıkmasında önemli bir paya sahip.

Küresel düzeydeki ekonomik sorunlarla kendilerinin de uğraştığını belirten şirketlerse üretimi artırdıklarını belirtiyor.

Öte yandan The New York Times'ın bildirdiğine göre petrol üreticilerinin üretimi hızlı bir şekilde artırma konusundaki tereddütleri ham petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti.

Bloomberg'in verilerine göre eylül vadeli Brent tipi ham petrolün varil fiyatı halihazırda 109,20 dolar. Eylül vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatıysa şu an 98,14 dolar.

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