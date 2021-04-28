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Pfizer CEO'su: Koronavirüs'e karşı ilaç gelecek yıl hazır olabilir

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Pfizer CEO'su Albert Bourla, Koronavirüs'e karşı ağızdan alınan bir ilacın gelecek yıl hazır olabileceğini söyledi.
Pfizer CEO'su: Koronavirüs'e karşı ilaç gelecek yıl hazır olabilir

Pfizer CEO'su Albert Bourla, Koronavirüs'e karşı ağızdan alınan bir ilacın gelecek yıl hazır olabileceğini söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, CNBC kanalına konuşan Pfizer CEO'su Bourla "Her şey yolunda giderse, şu an içinde olduğumuz hızı sürdürürsek, ilaç düzenleyici kurumlar da hızlı ilerlerse bu yılın sonunda da olabilir" diyerek Koronavirüs'e karşı ağızdan alınan bir ilacın kullanıma sürülebileceğini söyledi.

Bourla, Pfizer'in şu an biri ağızdan alınan biri enjekte edilen olmak üzere iki Koronavirüs ilacı üzerinde çalıştığını söyledi. 

Pfizer, ağızdan alınan ilaçla ilgili klinik testlere geçen ay başlamıştı. İlaç, virüsün çoğalmasını sağlayan önemli bir enzimi engelleme görevi görüyor. Bourla "Asıl özeni ağızdan ilaca gösteriyoruz çünkü çok sayıda avantajı var. Bunlardan biri tedavi için hastaneye gitmek zorunda olmayacak olunması" dedi.

 

Bourla, ilaçla ilgili bu yaz daha çok bilgi vereceklerini söyledi.  

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