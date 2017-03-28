Pınar Karşıyaka Dörtlü Final için sahada

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Umana Reyer'i 74-71 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, yarın rövanşta rakibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Umana Reyer'i 74-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, rövanş karşılaşmasında yarın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Bu sene ilk kez düzenlenen organizasyonda adını Dörtlü Final'e yazdırmak isteyen yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta 74-71'lik skorla yendiği Umana Reyer ile yarın TSİ 21.30'da Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Maçı kazanması veya rakibine en fazla 2 sayı farkla mağlup olması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak Pınar Karşıyaka, daha önce FIBA EuroChallenge Kupası 2012-2013 sezonunda Dörtlü Final heyecanı yaşamıştı.

Avrupa kupalarında 171. karşılaşma

Rakibiyle bu sezon dördüncü toplamda 6. kez karşılaşacak Pınar Karşıyaka, daha önceki 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

Avrupa kupalarında 171. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 85 galibiyet, 84 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.