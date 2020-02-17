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Pizza Dağıtımcısını Silah Tehdidiyle Soydular

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Pizza Dağıtımcısını Silah Tehdidiyle Soydular
Pizza Dağıtımcısını Silah Tehdidiyle Soydular

 Aşağı Baf’ta geçtiğimiz Cumartesi akşamı, pizza siparişi veren üç kişi, pizzayı istedikleri adrese getiren yabancı uyruklu şahsı silah tehdidiyle soydu.

Siyah kıyafetler giyinmiş ve maskeli üç şahıstan birinin, silah tehdidiyle, pizzayı getiren 29 yaşındaki yabancı uyruklu çalışanın yanında bulunan 85 Euro’yu aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, şahısların daha sonra olay yerini terk ettiğini kaydetti.

Pizza dağıtımcısının, olayın hemen ardından şirket sorumlusunu bilgilendirdiğini, ardından da polise haber verildiğini yazan gazete, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

KAKOPETRİA’DA BIÇAKLI SOYGUN

Öte yandan gazete, geçtiğimiz Cumartesi öğle saatlerinde Kakopetria’da meydana gelen bir olayda ise kimliği bilinmeyen üç kişinin bir evin kapısını çaldığını ve kapıyı açan kadından bıçak tehdidiyle, evdeki paraları kendilerine vermesini istediğini yazdı.

Kadının soygunculara 175 Euro verdiğini ve soyguncuların olay yerinden kaçtıklarını yazan gazete, kadının eşinin daha sonra karakola giderek olayla ilgili şikâyette bulunduğunu ve polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.

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