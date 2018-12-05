Polisten çok önemli uyarı! Bazı yollarda görüş mesafesi azaldı! İşte o yollar!

Dörtyol -Geçitkale- Serdarlı’da şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Dörtyol -Geçitkale- Serdarlı’da şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Dörtyol -Geçitkale- Serdarlı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış ayrıca yol içerisinde biriken yağmur suları sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmektedir.
Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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