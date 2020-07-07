Pompeo: TikTok ve diğer Çin kaynaklı uygulamaların yasaklanmasını değerlendiriyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin kaynaklı sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi. Bunlar arasında TikTok da var.

Pompeo, Fox News'a verdiği mülakatta "bu konuyu çok ciddiye aldıklarını" söyledi.

Başta TikTok olmak üzere Çin kökenli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı düşünüp düşünmedikleri sorusunu Pompeo "... ABD bu konuyu da doğru ele alacak. Başkan'dan (Donald Trump) önce davranmak istemiyorum, ama bu konuyu değerlendiriyoruz" diye yanıtladı.

Pompeo "Özel bilgilerinizin Çin Komünist Partisi'nin eline geçmesini istiyorsanız" bu uygulamayı indirin" dedi.

Pompeo'nun ifadeleri ABD ile Çin arasında ulusal güvenlik, ticaret ve teknoloji gibi alanlarda gerginliğin arttığı bir dönemde gündeme geldi.

TikTok: İddialar temelsiz

Dışişleri Bakanı'nın konuşmasının ardından açıklama yapan bir TikTok sözcüsü ise "TikTok'un başında Amerikalı bir CEO var, ABD'de yüzlerce çalışanı, güvenlik, ürün ve kamu politikası konusunda liderleri var... Çin hükümetine hiçbir kullanıcının bilgisini vermedik, istense de vermeyiz" diye konuştu.

Kullanıcıların kısa video içerikleri yayınlamasını sağlayan TikTok'un sahibi Pekin merkezli ByteDance adlı şirket. Amerikalı siyasetçiler Çin ile bağlantısı nedeniyle şirketin, Çin Komünist Partisi'ne istihbarat aktarmaya zorlanabileceği iddiasıyla ulusal güvenliğe tehdit olarak görüyor.

TikTok ise veri merkezlerinin Çin'in dışaında olduğunu ve Çin yasalarına tabi olmadıklarını, Amerikalı kullanıcıların verilerinin ABD'de muhafaza edildiğini belirtiyor.

Mayıs ayında CNN'e konuşan bir TikTok sözcüsü, ulusal güvenlik kaygılarının "temelsiz" olduğunu söylemişti.

Rekor düzeyde uygulama indirme

TikTok ABD ve diğer batılı ülkelerde oldukça popüler. Uygulama, yılın ilk üç ayında 315 milyon kez indirilmiş. Sensor Tower adlı teknoloji analiz şirketine göre, cep telefonu uygulamalarının bir çeyrek dönemde indirilme oranı bakımından bu bugüne dek kaydedilmiş en yüksek rakam.

Ancak TikTok diğer ülkelerde de engellerle karşılaşabiliyor. Geçen hafta Hindistan hükümeti, "ülkenin egemenlik ve bütünlüğüne tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle TikTok'u ve diğer tanınmış Çin kökenli uygulamaları yasaklayacağını açıklamıştı.

Hindistan ile Çin arasındaki ihtilaflı Keşmir sınırında geçen ay meydana gelen çatışmanın ardından iki ülke arasındaki gerginlik artmıştı.