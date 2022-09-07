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Potoda U17 Genç Kadınlar Ligi başladı, ilk gün Levent ve UKÜ galip

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Basketbol U 17 Kızlar Ligi’nde sezon dün akşam oynanan 2 karşılaşma ile başladı.
Potoda U17 Genç Kadınlar Ligi başladı, ilk gün Levent ve UKÜ galip

6 takımın katılımı ile gerçekleştirilen ligin ilk haftası bir maç dışında tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk karşılaşmada şampiyonluğun en büyük adayı Leventspor, Akdeniz Spor Birliği karşısında 69 sayı farkla 79-30 galip gelen taraf oldu. Leventspor’da 22’şer sayı atan Nkweti ve Beren maçın en skorer isimleri oldular.


Gecenin diğer mücadelesinde ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Koopspor karşısında 64-22 kazandı. UKÜ’de 13 sayı ile oynayan Dilara maçın en skorer ismi oldu.
Ligde oynanması gereken Cesar Projects Larnaka Genler Birliği – Alsancak karşılaşması 26 Eylül tarihine ertelendi.

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