Potoda U17 Genç Kadınlar Ligi başladı, ilk gün Levent ve UKÜ galip

6 takımın katılımı ile gerçekleştirilen ligin ilk haftası bir maç dışında tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk karşılaşmada şampiyonluğun en büyük adayı Leventspor, Akdeniz Spor Birliği karşısında 69 sayı farkla 79-30 galip gelen taraf oldu. Leventspor’da 22’şer sayı atan Nkweti ve Beren maçın en skorer isimleri oldular.



Gecenin diğer mücadelesinde ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Koopspor karşısında 64-22 kazandı. UKÜ’de 13 sayı ile oynayan Dilara maçın en skorer ismi oldu.

Ligde oynanması gereken Cesar Projects Larnaka Genler Birliği – Alsancak karşılaşması 26 Eylül tarihine ertelendi.