Premier Lig 17 Haziran'da Manchester City-Arsenal ve Sheffield-Aston Villa maçları ile başlayacak

İngiltere Premier Lig sezonu 17 Haziran’da başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan ligin ilk gününde, Manchester City – Arsenal ve Sheffield - Aston Villa maçları oynanacak.
Lig, 19-20 Haziran tarihinde normal fikstürle devam edecek.
Premier Lig’e koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart’ta ara verilmişti.
Şimdiye kadar Premier Lig’deki 2.752 oyuncu ve personele koronavirüs testi yapıldı, 12 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Premier Lig’deki oyuncu ve personele iki haftada bir test yapılmaya devam edileceği belirtiliyor.
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