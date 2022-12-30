Prens George’un fotoğrafına uygulanan photoshop şaşkınlık yarattı

Amazon'da faaliyet gösteren bir firmanın, oyuncak bir palanın reklamını yapmak için Prens George'un photoshop'lu bir görüntüsünü kullanması şaşkınlık yarattı.

İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi Prens George’un, 2016 yılında çekilen bir fotoğrafı, bir şirket tarafından önce photoshop’lu bir reklamla önce Amazon’da yayınlandı, sonra tepkiler üzerine kaldırıldı.

22 TL’lik (19,99 sterlin) oyuncak palanın, küçük prensin Anmer Hall’daki kır evinde çekilmiş bir fotoğrafına eklenmesi görenlerde şaşkınlık yaratırken reklamın kraliyetin onayını almadığını savunanlar çoğunluktaydı.

Prens George’un tartışmalara konu olan photoshop’lu fotoğrafı…

Ancak Zhou-long markasına ait tartışmalı görsel, Amazon’un “satıcı hesabının potansiyel olarak kaldırılması da dahil olmak üzere işleme tabi tutulacağını” söylemesinin ardından dolaşımdan kaldırıldı.

2016’da Matt Porteus tarafından çekilen fotoğraf, George’un babası William ve annesi Kate’in onun doğum gününü kutlamak için yayınladığı dörtlü serinin bir parçasıydı.