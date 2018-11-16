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Prof. Kural: Cem Yılmaz terapi görsün

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Prof. Dr. Orhan Kural, komedyen Cem Yılmaz ile mahkemelik olduğunu açıkladı.
Prof. Kural: Cem Yılmaz terapi görsün

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, Müjdat Gezen'in yönetmenliğini üstlendiği, Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Fatih Ürek ve Melike İpek Yalova'nın rol aldığı 'Şarkılar Seni Söyler' müzikali, önceki akşam Maslak TİM Show Center'da sahnelendi. Gösteriyi izlemeye gelenler arasında Demet Akalın, Özlem Yıldız, Şebnem Schaefer ve Prof. Dr. Orhan Kural gibi isimler de vardı.

 

Komedyen Cem Yılmaz'ın filmlerinde gençlere sigara, alkol ve zararlı içeceklere özendirdiğini iddia ederek davalar açan Prof. Dr. Orhan Kural, konu hakkında gelen sorulara şöyle yanıt verdi:

— Cem Yılmaz'la mahkemeliğiz. Yakında hakim karşısına çıkacak. Benim için 'Terapi görsün o' dedi. Benim gayet aklım başımda. Kendisi terapi görsün. Tiyatronun bir görevi de gençleri doğru yönlendirmektir. Gizli sponsorluklarla kola, şiddet, sigara ve içkiyi yönlendirmemelidir. Bakın, filmin bir yerinde sigara olur. Bir şey söylemiyorum, ama her dakika, her yerde sigara olursa bilin ki gizli sponsorluklar alınmış ve gençlerimize kötü örnek olunmuştur.

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