ProLig çalışmaları sürüyor

Basketbolda Mart ayında başlangıcı verilecek “ProLig” için takımlar çalışmalara başladı.

Açılış Kupası şampiyonu Ceasar Larnaka Gençler Birliği çalışmalarını İskele Spor Salonu’nda sürdürürken bu akşam sahasında UNİLİG ekiplerinden Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile hazırlık maçına çıkacak. Ligin iddialı ekiplerinden Koopspor hazırlıklarını koç Emrah Güven yönetiminde Atatürk Spor Salonu’nda sürdürüyor.

Başkent ekiplerinden Savoy Marmara da Kadri Alagöz yönetiminde çalışıyor. Halit Kıryağdı sorumluluğundaki Girne Amerikan Üniversitesi de hazırlık idmanlarını Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yapıyor. Öte yandan, Pro Lig’e yeni bir takım daha dahil oldu. Avrupa Lider Üniversitesi ligde beşinci takım olarak yer alacak.