Quaresma ve Babel en iyi 11'de

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, Beşiktaş'tan Portekizli Ricardo Quaresma ile Hollandalı Ryan Babel de yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, son 16 turundaki rövanş maçlarında ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı. Beşiktaş'ın, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale kaldığı maçta iki gole imza atan Hollandalı oyuncusu Babel ile bir asist yapan Portekizli yıldızı Quaresma, listeye adını yazdırdı. Quaresma, UEFA'da haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında da yer alıyor.