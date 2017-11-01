Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın final yarışı 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ergazi’de (Ovgoroz) yapılıyor. Yarışın kayıtları kapanırken, 18 ekip yarışa kayıt yaptırdı.
Ralli finalinde 18 ekip yarışacak
Altı yarışlık şampiyonanın finali 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ergazi’de “Ovgoroz Rallisi” adıyla yapılıyor. Cumartesi sabahı 8.30’da Ergazi Meydanı’nda yapılacak startın ardından ekipler 09.13 ve 09.56 olmak art arda iki kez Kalecik Etabı’nı geçecekler. Servis arasının ardından bu kez ekipler 11.29 ve 12.12 olmak üzere iki kez art arda Ergazi Etabı’nı geçecekler. Daha sonra 13.55 ve 14.33 olmak üzere Turnalar Etabı’nın art arda iki kez geçilmesinin ardından finiş ve ödül töreni 15.30’dan itibaren yine Ergazi’de yapılacak.
18 ekip kayıt yaptırdı
Yarışın kayıt işlemleri geçtiğimiz akşam kapanırken, sezon finaline 18 ekip kayıt yaptırdı. Sınıf 1’de beş ekip, Sınıf 2’de iki ekip, Sınıf N’de dört ekip, Sınıf 4’te altı ekip ve Sınıf T2’de tek ekip mücadele edecek. Pilotlarda şampiyonluğunu ilan eden Rauf Denktaş yarışa kayıt yaptırmazken, co-pilotu Derviş Savarona şampiyonluğunu garantileyebilmek için Mehmet Yücel ile start alacak. Genel klasmanın yanı sıra sınıflarda da büyük rekabet yaşanacak. Sınıf 1’de Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi 10 puan farkla lider durumda bulunuyor. Sınıf 2’de Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi şampiyonluklarını ilan ederken, Sınıf N’de iki ekip aynı puanda bulunuyor. Son yarış öncesi Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ile Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ikilisinin 36.5 puanı bulunuyor. Sınıf 4’te ise Deniz Fahri 8 puan farkla İbrahim Yolcu Argün’ün önünde yer alıyor. Deniz Fahri yeni aracıyla Sınıf 2’de yarışacağı için İbrahim Yolcu Argün’ün şampiyonluk şansı bulunuyor. Co pilotlarda ise Barış Kalfaoğlu şampiyonluğunu garantiledi. Sınıf T’de mücadele eden Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ikilisi de şampiyonluğunu garantilerken, takımlarda MRB Racing Team, Yıldız Rally Team önündeki liderliğini sürdürüp şampiyonluk için mücadele edecek.
Kayıt Listesi:
PİLOT
CO-PİLOT
ARAÇ
TAKIM
SINIF
1
Yusuf Cambaz
Gökhan Sancar
Honda Civic
4
2
Mehmet Yücel
Derviş Savarona
Ford Fiesta S2000
MRB Racing Team
2
3
Fikri Macila
Mehmet Mişon
Hyundai Accent WRC
MACİLA Rally Team
1
4
Deniz Fahri
Barış Kalfaoğlu
Ford Fiesta R5
2
5
Mustafa Bulutoğluları
BELİRTİLECEK
Ford Fiesta WRC
1
6
Mehmet Karaoğlan
Mehmet Coşar
Mitsubishi Lancer Evo 9
YILDIZ Rally Team
1
7
Mehmet Kamiloğlu
Rasım Çetinkaya
Mitsubishi Lancer Evo 10
NETHOUSE Rally Team
N
8
Mehmet Çocuk
Ahmet Akbıçak
Mitsubishi Lancer Evo 9
FALCON Racing Team
N
9
Sadık Bilgimer
Mustafa Nalçakanoğlu
Mitsubishi Lancer Evo 4
1
10
Cahit Yetkili
Harun Çakır
Mitsubishi Lancer Evo 9
MACİLA Rally Team
1
11
İbrahim Yolcu Argün
Enver Alibaba
Suzuki Swift
4
12
Abdullah Topal
İbrahim Kara
Mitsubishi Lancer Evo 8
N
13
Murat Aşık
Ali Kiremitcioğlu
Mitsubishi Lancer Evo X
NETHOUSE Rally Team
N
14
Aktan Palabıyık
Alkan Palabıyık
Citroen Saxo
4
15
Özhan Karaduman
Serdar Kumru
Fiat Palio
NETHOUSE Rally Team
4
16
Cevdet Alptürk
Ayhan Bayandursun
Ford Fiesta R2
4
17
Buğra Gençkan
Yiğit Maçkan
Fiat Palio
4
18
Serhat Karaoğlan
İsmail Karataç
Landrover Tomcat
T2
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