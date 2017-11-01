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Ralli finalinde 18 ekip yarışacak

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Ralli finalinde 18 ekip yarışacak
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın final yarışı 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ergazi’de (Ovgoroz) yapılıyor. Yarışın kayıtları kapanırken, 18 ekip yarışa kayıt yaptırdı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın final yarışı 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ergazi’de (Ovgoroz) yapılıyor. Yarışın kayıtları kapanırken, 18 ekip yarışa kayıt yaptırdı.

Ralli finalinde 18 ekip yarışacak

Altı yarışlık şampiyonanın finali 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ergazi’de “Ovgoroz Rallisi” adıyla yapılıyor. Cumartesi sabahı 8.30’da Ergazi Meydanı’nda yapılacak startın ardından ekipler 09.13 ve 09.56 olmak art arda iki kez Kalecik Etabı’nı geçecekler. Servis arasının ardından bu kez ekipler 11.29 ve 12.12 olmak üzere iki kez art arda Ergazi Etabı’nı geçecekler. Daha sonra 13.55 ve 14.33 olmak üzere Turnalar Etabı’nın art arda iki kez geçilmesinin ardından finiş ve ödül töreni 15.30’dan itibaren yine Ergazi’de yapılacak.

18 ekip kayıt yaptırdı


Yarışın kayıt işlemleri geçtiğimiz akşam kapanırken, sezon finaline 18 ekip kayıt yaptırdı. Sınıf 1’de beş ekip, Sınıf 2’de iki ekip, Sınıf N’de dört ekip, Sınıf 4’te altı ekip ve Sınıf T2’de tek ekip mücadele edecek. Pilotlarda şampiyonluğunu ilan eden Rauf Denktaş yarışa kayıt yaptırmazken, co-pilotu Derviş Savarona şampiyonluğunu garantileyebilmek için Mehmet Yücel ile start alacak. Genel klasmanın yanı sıra sınıflarda da büyük rekabet yaşanacak. Sınıf 1’de Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi 10 puan farkla lider durumda bulunuyor. Sınıf 2’de Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi şampiyonluklarını ilan ederken, Sınıf N’de iki ekip aynı puanda bulunuyor. Son yarış öncesi Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ile Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ikilisinin 36.5 puanı bulunuyor. Sınıf 4’te ise Deniz Fahri 8 puan farkla İbrahim Yolcu Argün’ün önünde yer alıyor. Deniz Fahri yeni aracıyla Sınıf 2’de yarışacağı için İbrahim Yolcu Argün’ün şampiyonluk şansı bulunuyor. Co pilotlarda ise Barış Kalfaoğlu şampiyonluğunu garantiledi. Sınıf T’de mücadele eden Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ikilisi de şampiyonluğunu garantilerken, takımlarda MRB Racing Team, Yıldız Rally Team önündeki liderliğini sürdürüp şampiyonluk için mücadele edecek.

 

Kayıt Listesi:

 

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

TAKIM

SINIF

1

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Honda Civic

 

4

2

Mehmet Yücel

Derviş Savarona

Ford Fiesta S2000

MRB Racing Team

2

3

Fikri Macila

Mehmet Mişon

Hyundai Accent WRC

MACİLA Rally Team

1

4

Deniz Fahri

Barış Kalfaoğlu

Ford Fiesta R5

 

2

5

Mustafa Bulutoğluları

BELİRTİLECEK

Ford Fiesta WRC

 

1

6

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo 9

YILDIZ Rally Team

1

7

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo 10

NETHOUSE Rally Team

N

8

Mehmet Çocuk

Ahmet Akbıçak

Mitsubishi Lancer Evo 9

FALCON Racing Team

N

9

Sadık Bilgimer

Mustafa Nalçakanoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 4

 

1

10

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Mitsubishi Lancer Evo 9

MACİLA Rally Team

1

11

İbrahim Yolcu Argün

Enver Alibaba

Suzuki Swift

 

4

12

Abdullah Topal

İbrahim Kara

Mitsubishi Lancer Evo 8

 

N

13

Murat Aşık

Ali Kiremitcioğlu

Mitsubishi Lancer Evo X

NETHOUSE Rally Team

N

14

Aktan Palabıyık

Alkan Palabıyık

Citroen Saxo

 

4

15

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

Fiat Palio

NETHOUSE Rally Team

4

16

Cevdet Alptürk

Ayhan Bayandursun

Ford Fiesta R2

 

4

17

Buğra Gençkan

Yiğit Maçkan

Fiat Palio

 

4

18

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

Landrover Tomcat

 

T2

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