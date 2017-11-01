Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın final yarışı 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ergazi’de (Ovgoroz) yapılıyor. Yarışın kayıtları kapanırken, 18 ekip yarışa kayıt yaptırdı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın final yarışı 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ergazi’de (Ovgoroz) yapılıyor. Yarışın kayıtları kapanırken, 18 ekip yarışa kayıt yaptırdı.

Ralli finalinde 18 ekip yarışacak

Altı yarışlık şampiyonanın finali 4 Kasım 2017 Cumartesi günü Ergazi’de “Ovgoroz Rallisi” adıyla yapılıyor. Cumartesi sabahı 8.30’da Ergazi Meydanı’nda yapılacak startın ardından ekipler 09.13 ve 09.56 olmak art arda iki kez Kalecik Etabı’nı geçecekler. Servis arasının ardından bu kez ekipler 11.29 ve 12.12 olmak üzere iki kez art arda Ergazi Etabı’nı geçecekler. Daha sonra 13.55 ve 14.33 olmak üzere Turnalar Etabı’nın art arda iki kez geçilmesinin ardından finiş ve ödül töreni 15.30’dan itibaren yine Ergazi’de yapılacak.

18 ekip kayıt yaptırdı



Yarışın kayıt işlemleri geçtiğimiz akşam kapanırken, sezon finaline 18 ekip kayıt yaptırdı. Sınıf 1’de beş ekip, Sınıf 2’de iki ekip, Sınıf N’de dört ekip, Sınıf 4’te altı ekip ve Sınıf T2’de tek ekip mücadele edecek. Pilotlarda şampiyonluğunu ilan eden Rauf Denktaş yarışa kayıt yaptırmazken, co-pilotu Derviş Savarona şampiyonluğunu garantileyebilmek için Mehmet Yücel ile start alacak. Genel klasmanın yanı sıra sınıflarda da büyük rekabet yaşanacak. Sınıf 1’de Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi 10 puan farkla lider durumda bulunuyor. Sınıf 2’de Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi şampiyonluklarını ilan ederken, Sınıf N’de iki ekip aynı puanda bulunuyor. Son yarış öncesi Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ile Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ikilisinin 36.5 puanı bulunuyor. Sınıf 4’te ise Deniz Fahri 8 puan farkla İbrahim Yolcu Argün’ün önünde yer alıyor. Deniz Fahri yeni aracıyla Sınıf 2’de yarışacağı için İbrahim Yolcu Argün’ün şampiyonluk şansı bulunuyor. Co pilotlarda ise Barış Kalfaoğlu şampiyonluğunu garantiledi. Sınıf T’de mücadele eden Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ikilisi de şampiyonluğunu garantilerken, takımlarda MRB Racing Team, Yıldız Rally Team önündeki liderliğini sürdürüp şampiyonluk için mücadele edecek.

Kayıt Listesi: