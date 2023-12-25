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Rebecca Welch, İngiltere Premier Ligi’nde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti

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Rebecca Welch, İngiltere'de 23 Aralık’ta oynanan Fulham–Burnley maçını yöneterek tarihe geçti. Welch, Premier Lig’de düdük çalan ilk kadın hakem oldu.
Rebecca Welch, İngiltere Premier Ligi’nde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti

Rebecca Welch, İngiltere'de 23 Aralık’ta oynanan Fulham–Burnley maçını yöneterek tarihe geçti. Welch, Premier Lig’de düdük çalan ilk kadın hakem oldu.

Welch, Cumartesi günü Fulham'ın Craven Cottage'da Burnley ile oynadığı maçta görev aldı.

Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan Welch, 2010 yılında işiyle birlikte hakemlik yapmaya başladı ve 2019 yılında tam zamanlı hakem oldu.

40 yaşındaki Welch, hakemlik kariyerinde bu yıl, Premier Lig’in altındaki lig olan Championship’da maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu.

Öte yandan Sam Allison da 26 Aralık’ta oynanacak Sheffield United–Luton Town maçını yöneterek Premier Lig’de 15 yıl aradan sonra görev yapacak ilk siyah hakem olacak.

Premier Lig’in ilk siyah hakemi Uriah Rennie 2009’da emekliye ayrılmıştı.

Ligin beyaz olmayan son hakemi Jarnail Singh de 2010’da emekli olmuştu.

BBC Spor Servisi'ne konuşan İngiltere Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb, “İkisi de yetkin hakemler olan Sam ve Rebecca için bu çok önemli birer dönüm noktası. Bu fırsatı hak ediyorlar” dedi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Temmuz ayında, 2026’ya kadar tarihsel olarak yeterli bir şekilde temsil edilmemiş gruplardan yüzde 50 daha fazla hakem görevlendirme planını açıklamıştı.

Bu plan kadın hakem sayısını bin, siyah ve Asyalı hakem sayısını da bin artırmayı içeriyor.

Günümüzde hakemlerin yüzde 8’i siyah veya Asyalı. Fakat profesyonel müsabakaları yöneten hakemlerde bu oran yüzde 3’e düşüyor.

Welch bu yıl Championship’in yanı sıra Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası’nda da maçlar yönetmişti.

Bu yıl Kasım ayında Fulham–Manchester United maçında dördüncü hakemlik yaparak Premier Lig’in hakem kadrosunda yer almış ilk kadın olmuştu.

Howard Webb, “Rebecca Welch bugüne kadar büyük maçlar yönetti. Bu, hakemliği düşünen kadınlar ve kızlara da önemli bir örnek olacak” dedi.

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