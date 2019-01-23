  • BIST 99.754
  • Altın 219,340
  • Dolar 5,3088
  • Euro 6,0351
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Restoran açmak için 9 restoran soydu

»
Antalya’da M.A.D., döner restoranı açmak için bölgedeki 9 restorandan tabak, çatal, kaşık çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. M.A.D.’nin, hırsızlık olaylarında kullandığı öne sürülen 2 motosikletin de çalıntı kaydı olduğu ortaya çıktı.
Restoran açmak için 9 restoran soydu

Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki 9 ayrı restoranda art arda yaşanan hırsızlık olayları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonunda hırsızlık şüphelisinin M.A.D. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyon ile M.A.D. yakalanarak, gözaltına alındı. Olaylarda kullandığı öne sürülen 2 motosiklet ile 9 restorandan çalınan çok sayıda tabak, çatal ve kaşık gibi mutfak malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, hırsızlık olaylarının yaşandığı işyerlerine ait güvenlik kamera görüntülerinde ise M.A.D.’nin kapıları tornavida ile açıp, içeri girdiği anlar yer alıyor.

Öte yandan polis, şüpheli ile ele geçirilen 2 motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Türk kenevirini tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız'22 Ocak 2019 Salı 23:54
  • Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti22 Ocak 2019 Salı 22:09
  • Türkiye'de Saray'a para dayanmıyor22 Ocak 2019 Salı 20:17
  • Alkol bitince çamaşır suyu içti!22 Ocak 2019 Salı 19:20
  • Collezione konkordato istedi22 Ocak 2019 Salı 19:00
  • İsrailli komedyen: Erdoğan, sizleri seviyoruz. Her gün İstanbullu Gelin'i izliyoruz22 Ocak 2019 Salı 18:55
  • WhatsApp'tan 'Kendimi vuruyorum' yazıp, intihar etti22 Ocak 2019 Salı 18:32
  • Türkiye'de 16 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti22 Ocak 2019 Salı 18:13
  • Sedat Peker'in savunması:"Onu öldürmemiş olmam, suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır"22 Ocak 2019 Salı 18:00
  • Bebeğinin ölümüne neden olan anne, kendini 'hayvanseverim' diye savundu22 Ocak 2019 Salı 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti