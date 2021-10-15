Reuters: Türkiye iklim hedeflerine ulaşması için 3,1 milyar euro alabilir

Reuters'in haberine göre, Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen temiz enerji hedeflerini hayata geçirmesine yardımcı olmak için Türkiye'ye 3 milyar 100 milyon euroluk fon verilmesi gündemde.

Reuters'in haberine göre, Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen temiz enerji hedeflerini hayata geçirmesine yardımcı olmak için Türkiye'ye 3 milyar 100 milyon euroluk fon verilmesi gündemde. İngiltere merkezli ajans bu ay içinde bir mutabakat zaptı imzalanmasına çalışıldığınını duyurdu. Planın ayrıntılarını bilen kaynaklara dayandırılan haberde fonun Dünya Bankası, Fransa ve Almanya tarafından finanse edileceği belirtildi.

Türkiye geçen hafta G20 ülkeleri arasında Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan son ülke olmuştu. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde "gelişmiş ülke" kategorisinde bulunan Türkiye anlaşmanın onaylanması için uzunca bir süre gelişmekte olan ülke sınıfına alınması talebinde bulunmuştu. Gelişmekte olan ülkeler iklim hedeflerine ulaşmak için fon ve teknolojik yardım alabiliyor.

Türkiye kömürden vazgeçebilecek mi?

Dünya Bankası, Fransa ve Almanya finanse edecek

Reuters'in haberinde 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihlerinde İskoçya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde bir mutabakat zaptı imzalanması için çalışıldığı belirtildi. Bunun gerçekleşmesi halinde Ankara'nın statüsü değişmeden para yardımı alabileceği ifade edildi. Plana göre yardımın 2 milyar euroluk kısmı Dünya Bankası'nca, yaklaşık 1 milyar euroluk kısmı Fransa ve 200 milyon eurodan fazlası da Almanya tarafından karşılanacak.

Görüşmelerde yer alan ve Reuters'e konuşan bir kaynak "Miktar ve usuller üzerine olan anlaşma çoktan sonuçlandırıldı, o da Türkiye Paris sözleşmesini imzaladığı için" dedi. Ajansın konuştuğu dört kişi ise mutabakat üzerinde henüz anlaşmaya ihtiyaç olduğunu ve tüm taraflar imzalayana kadar da hiçbir şeyin kesin olmadığını ifade etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası'nın özel sektör yatırım kolu olan Uluslararası Finans Kurumu'nun Türkiye'de özel sektörü yeşil enerjide desteklemek için müdahil olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin iklim sözleşmesine imza attığı için mali destek alacağı yönündeki haber ilk kez geçen hafta Politico dergisinde yer almıştı. Ancak haberde paranın miktarı ve detaylar hakkında bir bilgi yer almamıştı.

Paris Anlaşmasının Türkiye'ye maliyeti ne olacak?

Türkiye Nisan 2016'da Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı ancak anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylaması 6 Ekim 2021 tarihinde geçekleşti. Onaylanan metinde "(Türkiye Cumhuriyeti) Paris Anlaşması'nı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde, anlaşmanın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağını beyan eder" şartı kondu. Birleşmiş Milletler'den ise Türkiye'nin gelişmekte olan ülke sınıfına alacağı yönünde bir işaret gelmiş değil. Reuters'in haberinde söz konusu mutabakatın bu sorunu aşmaya yardımcı olabileceği belirtildi.