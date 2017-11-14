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Reyting haberleri Çocuklar Duymasın’da bir devri bitiriyor

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Reyting haberleri Çocuklar Duymasın’da bir devri bitiriyor
Çocuklar Duymasın'da reytingleri yükselten Haluk ve Meltem ayrılığı ile ilgili yeni bir haber geldi. Dizinin önümüzdeki bölümlerinde Haluk ile Meltem boşanacak...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın’da Haluk ve Meltem’in ayrılığı herkesi üzmüştü. Şimdiye kadar izlemiş olduğumuz romantik, komik ve neşe dolu anlarıyla herkesi etkileyen Haluk ve Meltem ilişkisi son bölümlerde duygusal anlara sahne olmaya başladı. Haluk ve Meltem’in ayrılığının ardından reyinglerde ciddi bir yükselişe geçen dizide farklı alternatifler üzerinde durulmaya başladı.

YOLUN SONUNA GELDİLER

İddialara göre, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni bölümlerde Haluk ve Meltem’i boşamayı hedefleyen yapımcı Birol Güven’in Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisine yeni bir yol çizecek.

 

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