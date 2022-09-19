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RMMO, Ürdün'de tatbikata katıldı!

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Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, 3-16 Eylül tarihleri arasında Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından düzenlenen uluslararası “EAGER LION – 2022” adlı askeri tatbikata katıldığı bildirildi.
RMMO, Ürdün'de tatbikata katıldı!

Fileleftheros gazetesi, Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikata Yunanistan, Avusturya, Avustralya, Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Irak, İtalya, Kazakistan, Kanada, Kenya, Kore, Kuveyt, Lübnan, Fas, Bahreyn, Norveç, Umman, Pakistan, Polonya, Suudi Arabistan ve İsveç’ten de katılım olduğunu yazdı.

Gazete, Ürdün’deki “KING ABDULLAH II” Özel Operasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikatın, birden fazla tehdidin olduğu bir çevrede, birlikte çalışabilirliğin güçlendirilmesini ve orta- büyük ölçekte çok uluslu ve kapsamlı tatbikatlar yapılmasına imkan tanınmasını amaçladığını kaydetti.

Habere göre açıklamada, RMMO’nun “EAGER LION – 2022” tatbikatı ile eş zamanlı olarak, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Güney Kıbrıs’ta “SCORPIOS – 2022” adlı küçük ölçekli tatbikat yaptığı da ifade edildi.

Gazete, tatbikat senaryosunun kişisel ve toplu silahlanma, serbest atış, ikamet edilen bölgelerde savaş eğitimi ve ilkyardım eğitimini kapsadığını yazdı.

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