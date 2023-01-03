Ronaldo’nun sevgilisinin özel jet paylaşımı gündem oldu

2016 yılından beri ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’yla (37) birlikte olan Arjantin-İspanyol model Georgina Rodriguez (28), özel jetle Suudi Arabistan’a gittikleri yolculuklarından çeşitli fotoğraflar paylaştı.

Rodriguez, iki çocuğunun babası Cristiano Ronaldo’nun yıllık 175 milyon sterlin alacağı Al Nassr takımına transferinin ardından Suudi Arabistan’a uçtuğu sırada özel jetindeki çift kişilik yatağı gösterdi.

Georgina Rodriguez ve kızları Alana…

TAKILARI GÖZ DOLDURDU

Eski satış görevlisi ve model, beş yaşındaki kızları Alana ile yatağın üzerine uzanırken siyah spor kıyafetleri içinde sıradan bir figür çizdi.

Daha sonraki çekimlerde, altın saat ve krem rengi bereyle birlikte görkemli takılarını sergilerken görüldü.

Cristiano Ronaldo…

Suudi Arabistan’daki Al Nassr takımına transfer olan Ronaldo da, pazartesi öğleden sonra Instagram’da bir hikaye paylaşarak, “Merhaba arkadaşlar, yakında görüşürüz!” dedi.

Portekizli yıldız, resmi açıklamadan önce, bugün yeni takımı için gerekli sağlık kontrolünden geçecek.