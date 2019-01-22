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Ronaldo'ya hapis şoku: 23 ay hapis cezasına çarptırıldı

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İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon Euro para cezası verildi. Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek.
Ronaldo'ya hapis şoku: 23 ay hapis cezasına çarptırıldı

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon Euro para cezası verildi. 

Suçunu kabul ederek savcılıkla anlaşan Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek.

Maliye ve savcılığın hazırladığı iddianameye göre, 2011-2014 yıllar arasında dört ayrı mali suç işlemekle ve 5,7 milyon Euroluk vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo mahkemeye kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte geldi. Güvenlik için iki İspanyol polisinin eşlik ettiği Ronaldo, yaklaşık 1 saat mahkemede kaldı. Portekizli futbolcu, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, mahkeme binası önüne gelen küçük bir hayran grubunu selamlayarak, imza verdi.

Mahkeme kaynakları tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, savcılık tarafından hakkında iki yıl hapis ve toplamda 18,8 milyon Euro para cezası talep edilen 33 yaşındaki Ronaldo'nun suçlamaları kabul ettiği, anlaşma yoluyla sadece para cezası ödeyerek davayı kapattığı bilgisi verildi.

Cezaevine girmeyecek

Mahkemenin Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon Euro para cezası verdiği ancak Portekizli futbolcunu iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyeceği ifade edildi.

Real Madrid takımında 2009-2018 yılları arasında forma giyen ve 10 Temmuz 2018'te İtalya'nın Juventus takımına transfer olan Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

Ronaldo, Madrid'deki davadan sonra İtalya'ya dönmek üzere özel bir araçla havaalanına gitti.

Diğer yandan eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso da 2010-2012 yılları arasında 3 ayrı mali suçtan dolayı 5 yıl hapis ve 4 milyon Euro para cezası talebiyle yargılandığı dava için Madrid İl Mahkemesi'ne geldi. Xabi'nin mahkemedeki işlemleri devam ediyor.

İspanya'da şimdiye kadar Ronaldo gibi vergi kaçırmak suçundan ceza alan futbolcular Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Marcelo, Luka Modriç, Fabio Coentrao, Alexis Sanchez ve Ricardo Carvalho olurken, teknik direktör Jose Mourinho da aynı şekilde para cezası almıştı.

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