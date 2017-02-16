Ruanda'daki soykırımla ilgili yargılanan kişiye müebbet hapis

Ruanda'da 1994 yılında 800 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan soykırımdaki rolü nedeniyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 61 yaşındaki sanık hakkındaki ceza onaylandı.

Ruanda'da 1994 yılında 800 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan soykırımdaki rolü nedeniyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 61 yaşındaki sanık hakkındaki ceza onaylandı.

İsveç'te temyiz mahkemesi, 23 yıl önce Ruanda'da soykırım suçu işlediği ve uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Ruanda ve İsveç vatandaş 61 yaşındaki Claver Berinkindi hakkında iki yıl önce verilen ömür boyu hapis cezasını onayladı.

Berinkindi, 2002 yılında İsveç'e gelmiş ve 2012'de İsveç vatandaşlığı almıştı.

Ruandalı yetkililer, daha önce Berinkindi hakkında ülkede dava açmak istemiş ancak İsveç vatandaşı olduğu için iade edilmesi mümkün olmamıştı.

İsveç'te ilk kez, 2013 yılında çıkarıldığı mahkemece suçlu bulunan 57 yaşındaki Ruanda ve İsveç vatandaşı Stanislas Mbanenande, soykırım suçu işlemekten ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. Berinkindi de Mayıs 2015'te bu suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ikinci kişi olmuştu.

Ruanda'da 1994'te dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşürülmesi sonucu ölmesinin ardından Hutular, olaydan Tutsileri sorumlu tutmuş ve İstihbarat Şefi Pascal Simbikangwa, azınlıktaki Tutsilere karşı saldırı başlatan grupların başında yer almıştı. Ruanda'da 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.