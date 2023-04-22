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Rum Bakanlar Kurulu, üçüncü ülke vatandaşlarının vatandaşlığa alınması kriterlerini gözden geçirecek

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Rum Bakanlar Kurulu’nun, İçişleri Bakanlığı’nın üçüncü ülke vatandaşlarının vatandaşlığa alınması kriterlerinin gözden geçirilmesine yönelik önerisini onayladığı belirtildi.
Rum Bakanlar Kurulu, üçüncü ülke vatandaşlarının vatandaşlığa alınması kriterlerini gözden geçirecek

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ilgili kararın amacının, vatandaşlık verilen kişilerin yatırımlarıyla ilgili denetim mekanizmasının güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Yoannu, vatandaşlık vermek için gelir kriterlerinin de yukarı doğru revize edilmesinden söz etti.

Güney Kıbrıs’a yatırım yapacak üçüncü ülke vatandaşlarına göçmenlik izni verilmesine yönelik hızlı sürecin, sıkı parametreleri öngördüğünü ifade eden Yoannu denetim ve doğrulama mekanizmalarının da belirlendiğini söyledi.

Amacın, süreci korumak ve daha önce gözlemlenen zafiyetleri ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Yoannu, ilgili kararla birlikte, başvuru sahibinden, kendisi ve ailesi için belirlenen gerekli geliri ve ilk baştaki yatırımı korumaya devam ettiğini ispatlayan yıllık bazda kanıt sunmasının isteneceğini, göçmenlik izni sahibinin gerekli belgeleri ibraz edememesi durumunda da kendisinin ve ailesinin izninin iptal edileceğini ifade etti.   

Yoannu, yatırım miktarının değişmediğini ancak yatırımın korunması amacıyla denetim mekanizmasının oluşturulduğunu ve gelir kriterlerinin gözden geçirildiğini belirtti.

Yoannu sonuç olarak vatandaşlık için başvuran her kişi için gerekli olan gelirin 30 bin yerine 50 bin Euro, her küçük çocuk için 5 bin yerine 10 bin Euro, eşler için ise 15 bin Euro olması gerektiğinden söz etti.

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