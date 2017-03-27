Rum basını görüşme için tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir araya gelmeleri planlanan sosyal içerikli yemeğin 2 Nisan’da gerçekleşeceği iddia edildi.

Politis gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir araya gelmeleri planlanan sosyal içerikli yemeğin gerçekleşme tarihinin 2 Nisan olacağını iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Akıncı ve Anastasiadis’in 2 Nisan’da yemekte bir araya geleceklerini, yemekte BM dışında müzakerecilerin de yer almasının beklendiğini öne sürdü.

Rum meclisinin 1950 plebisit kararı sonrasında yaşanan krizin aşılmasındaki en büyük etkenlerden birinin, DİSİ tarafından hazırlanan ve kutlanacak yıldönümlerine eğitim bakanının karar vermesini öngören yasa tasarısının DİSİ’nin önerisi ve AKEL’in desteğiyle Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde görüşülmeye başlanması olduğunu belirten gazete, diğer bir etkenin ise Türkiye’de referandumun yapılacağı Nisan ayına çok yaklaşılması olduğunu öne sürdü.

Haberde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Akıncı ve diğer Kıbrıslı Türk siyasilerle gerçekleştirdikleri temasların da yemeğin gerçekleştirilmesine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Gazete, liderler yemeğinde müzakerelerde izlenecek sürecin ele alınması ve yemek sonrasında müzakereciler Andreas Mavroyannis ve Özdil Nami görüşmelerinin hemen başlamasının beklendiğini belirtirken, liderlerin ise Rum meclisinin yasayı onaylamasından sonra mı yoksa Türkiye’deki referandumdan sonra mı görüşmeye başlayacaklarının şu an için bilinmediğini vurguladı.

Gazete, Türkiye’nin Kıbrıs’taki gelişmelerin Türkiye’deki gelişmelerle ilişkilendirilmesini istemediği, bu yüzden de liderlerin referandum öncesinde bir araya gelmelerinin büyük olasılık olduğunu savundu.

Kıbrıs Rum tarafının, kendisi tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Türk tarafı ile BM’ye sunulan “üç kısımlı (ayaklı) süreç çerçevesinde devam etmesini öne çıkardığını” savunan gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise, “üç kısımlı süreç hazırlanmasına başlamayı reddettiğini ve Kıbrıs Rum tarafınınki üzerinde müzakere etmeye hazır olduğunu ilettiğini” iddia etti.

Habere göre Kıbrıs Türk tarafı, “Kıbrıslı Türklerin federasyona etkin katılımları ve Türk vatandaşlarına dört özgürlüklerin verilmesi konularının öncelikli olarak görüşülmesi gerektiğini savunuyor”.

Gazete, son dönemde Kıbrıs Rum tarafının hazırladığı “üç kısımlı sürece elektronik posta aracılığıyla birçok itiraz yapıldığını ve gerek müzakerelerin kesilmesinden önceki dönemde müzakereciler arasında yapılan görüşmeler, gerekse elektronik posta aracılığıyla yapılan yazışmaların sonrasında, taraflar arasında görüş ayrılıklarının azalmadığını, aksine arttığını” öne sürdü.

Haberde, Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar varılan birçok uzlaşı noktasından vazgeçtiği de iddia edildi.