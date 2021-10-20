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Rum Basını: Kıbrıslı Türk Başbakan yayılan video sonrası istifa etmek zorunda kaldı

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Geçen hafta Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 'hükümet'ten çekildiği Kıbrıs Türk 'başbakan' Ersan Saner, salı akşamı sosyal medyada uzlaştırıcı bir 'pembe video'nun dolaşmaya başlamasının hemen ardından istifa etmek zorunda kaldı.
Rum Basını: Kıbrıslı Türk Başbakan yayılan video sonrası istifa etmek zorunda kaldı

Geçen hafta Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 'hükümet'ten çekildiği Kıbrıs Türk 'başbakan' Ersan Saner, salı akşamı sosyal medyada uzlaştırıcı bir 'pembe video'nun dolaşmaya başlamasının hemen ardından istifa etmek zorunda kaldı.

Kıbrıs Türk medyasına atıfta bulunan CNA'ya göre, siyasete devam etmeyi planlayan Saner de parti başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. UBp, yeni bir parti lideri ve yerine 'başbakan' atamak için öğleden sonra acil bir toplantı yapacak.

CNA, videonun sosyal medyada açıkça dolaşmadığını, ancak özel hesaplar aracılığıyla geniş çapta paylaşıldığını söyledi.

İlk olarak Salı gecesi Twitter'da Türk gazeteci Erk Adziarer tarafından, kuzeydeki bir iş adamına atıfta bulunan ve videoya sahip olduğu iddia edilen ve daha sonra Türk mafya babası Sedat Peker'in eline geçtiği iddia edilen bir kişi tarafından bildirildi.

CNA'ya göre Peker, uzun süredir Türk bakanlara karşı deliller yayınlıyor ve daha önce kuzeydeki yasadışı faaliyetlerle ilgili davalara atıfta bulundu.

Kıbrıs Türk gazetesi Kıbrıs Çarşamba günü, videonun ardından Saner'in siyasetten tamamen çekilmeye karar verdiğini bildirdi.

Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel'in vekil 'başbakan' olacağını ve UBP'nin erken seçim için yeni bir yol haritası belirleyeceğini bildirdi.

Gazete, "Sosyal medyaya sızan video hem partide hem de ülkede depreme neden oldu" diyen gazete, Saner'i istifa etmesi ve bir kriz yaşamamak için veda etmesi için büyük baskı altına soktuğunu da sözlerine ekledi.

Saner'e en yakın kişiler bile, söz konusu video olayından sonra başkanlığı sürdürmesinin UBP'ye zarar vereceğini ve geri dönüşü olmayan zararlara yol açacağını vurguladı.

Geçen hafta kuzey koalisyonu 'hükümeti', Saner'in erken seçim çağrısı yapması üzerine 'parlamento'da çoğunluğunu kaybetmesinin ardından Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar'a istifasını sundu.

Saner, geçen yıl kurulan 'hükümet'ten istifanın üç partili koalisyonun çoğunluğunu kaybetmesinin ardından geldiğini ve bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

'Hükümet'teki üç parti, Tatar'ın geçen Ekim seçimlerinde Mustafa Akıncı'yı devirmesinin ardından kurulan UBP, Cumhuriyetçi Parti (DP) ve Rönesans Partisi (YDP) idi.

25 'milletvekilinin' desteğiyle kurulan koalisyon 10 ay sürdü.

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