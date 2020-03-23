Rum basını: “Rakamlarla birlikte kaygı da büyüyor”

Fileleftheros ve diğer gazeteler Koronavirüs vakalarıyla ilgili haberlere geniş şekilde vermeye devam ediyor. Haberi “Tehlikeli Şekilde Kötüye Gidiyoruz” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, Koronavirüs ile ilgili yaşam senaryosunun her gün daha da kötü hale geldiğini yazdı.

Genel olarak Koronavirüs vaka sayısının arttığını yazan gazete, hükümet tarafından daha da sıkı tedbirlerin alınması gerektiği şeklindeki seslerin de yükselmeye başladığına dikkat çekti.

Habere göre, Rum Tabipler Birliği, yeni vakalarla ilgili açıklamanın hemen ardından derhal seyahat ve dolaşımın yasaklanması yönünde hükümete mesaj gönderdi.

VAKA SAYISI

Fileleftheros gazetesi, diğer gazetelerden farklı olarak Koronavirüs vaka sayısını 95 değil 97 olarak verdi.

1 kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs vakalarının 97 olduğunu yazan gazete, bunlardan 5’inin yoğun bakımda olduğunu, 13 kişinin ise Koronavirüs için referans hastanesi olan “Mağusa Hastanesi”nde tedavi gördüğünü ve klinik durumlarının ise iyi olarak addedildiğini belirtti.

97 vakadan 27’sinin sağlık sektöründen olduğuna da dikkat çeken gazete, Baf Genel Hastanesi’ndeki durumun başka bir seviyeye geçtiğini, hastane içindeki yayılmanın genişlediğini yazdı.

Baf Hastanesi müdürünün de teyit edilmiş hastalarla temas etmesi nedeniyle karantinaya girdiğini yazan gazete Limasol Hastanesi’nde de Koronavirüsün yayılmasının devam ettiğini, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü resmi açıklamasının ardından, Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nün 2 vaka daha teyit ettiğini; bunlardan 1’inin Limasol Hastanesi’nde sağlıkçı olduğunu belirtti.

11+2 VAKA

Yeni vakalarla açıklama sırasında Rum Sağlık Bakanlığı’nın, başka 2 olası vaka ile ilgili teyidi de beklediğini yazan gazete, bu teyidin dün akşam saat 20.00’den sonra geldiğini ve bu vakalardan 1 tanesinin de Limasol Hastanesi doktoru olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsten ölen ilk kişinin 70 yaşındaki bir İngiliz olduğunu belirtirken, bu kişinin kronik hastalıklara sahip olduğuna da dikkat çekti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Koronavirüs teşhisi konan ve “Mağusa Hastanesi”nde tedavi altına alınanlardan 5 kişinin taburcu olduğunu, başkalarının da taburcu olmasının beklendiğini yazdı.

BAF VE LİMASOL HASTANELERİ KIZAĞA ALINDI

Alithia ve diğer gazeteler, Baf ve Limasol’daki genel hastanelerin, yeni teyit edilmiş vakaların ortaya çıkmasına bağlı olarak dün de kapalı kaldığını yazdı.

Hastanelerin kapalı kalmasının hastaların tedavi edilmesinde zorluklara neden olduğunu yazan gazete, Baf Hastanesi’ndeki teyit edilmiş vaka sayısının 20 olduğunu, 4 başka hastanın ise Koronavirüs testi pozitif çıkan hastalar olduğunu belirtti.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyolojik Gözetim Birimi’nin temasların ve Baf Hastanesi’ndeki yeni KOVİD-19 vakasının izini sürmeye zaten başladığını; çalışanlardan ve hastalardan örnekler almaya başladığını yazdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NI BİLGİLENDİREN DOKTORLAR DA KARANTİNADA

Alithia gazetesi bir başka haberinde, yeni Koronavirüs vakaları konusunda Rum Sağlık Bakanlığı’nı bilgilendiren doktorların da, teyit edilmiş bir vaka ile temas etmeleri nedeniyle ev karantinasına girdiğini yazdı.

Gazete, bu nedenden dolayı doktorların dün basın toplantısı aracılığıyla bilgilendirme yapamadığını da belirtti.

POLİSİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KONTROLLER

Alithia gazetesi Rum polisinin, hükümetin, Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla aldığı 11 Mart tarihli tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı konusunda 11 bin kontrol gerçekleştirdiğini ve bunlardan sadece 32’sinde ihlal tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, polis, eğlence merkezleri, bahis ofisleri, kahvehaneler, restoranlar, kuaförler, güzellik merkezleri, fırınlar, eczaneler gibi yerleri denetledi.

GENÇLER SAHİLLERDE

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki bazı gençlerin sorumsuzca davrandığını ve gerek kendi, gerekse çevrelerindeki insanların sağlığını tehlikeye attıklarını yazdı.

Larnaka ve “Mağusa bölgesindeki” bazı gençlerin son dönemlerde çatapat fırlattıklarını, açık alanlarda toplanarak ateş yaktıklarını yazan gazete, bölge yetkililerinin tedbirler alınması amacıyla polise çağrıda bulunduğunu belirtti.

Politis gazetesi bir başka haberinde Baf bölgesinde, “Ayios Yeorgiu”(Kavaklı) bölgesinden “Yeroşibu’”ya kadar olan sahil bölgesinin insanlarla dolduğunu; bazı bölgelerde dondurmacıların da ortaya çıktığını yazdı.

Gazete, Yeroşibu sahilinin geçtiğimiz Cumartesi günü “Kathara Deftera” yortusunu andıracak şekilde yoğun olduğunu, park yerinin araçlarla dolduğuna da dikkat çekti.

YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE

Politis gazetesi, bir başka haberinde ise Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla insanların evde kalması konusunda bazı vatandaşların takındığı tutumun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yakın çalışma arkadaşlarını oldukça düşündürdüğünü belirtti.

Gazete, buna bağlı olarak Koronavirüs ile ilgili bakanlar komitesinin bugün bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre, toplantıda bugüne kadar olan durum değerlendirilecek ve tedbirlerin artırılması ele alınacak.

Gazete toplantı çerçevesinde yeni tedbirlerin açıklanmasının da beklendiğini yazdı.

AKEL’DEN ÖNERİLER

Fileleftheros gazetesi AKEL’in Koronavirüsün yayılmasını önlenmesi amacıyla 15+4 öneri sunduğunu yazdı.

Habere göre, AKEL konu hakkında yaptığı açıklamaca, Kovid-19 nedeniyle devletin benzeri görülmemiş bir durumun içerisinde olduğunu, kritik bu dönem içerisinde bu durumun göğüslenmesinin öncelikli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

AKEL, bu çerçevede tüm güçleriyle birlikte katkı koymaya devam edeceklerini belirterek sundukları önerileri açıkladı.

Gazete bu önerilerin ayrıntılarına yer verdi.

KKTC’DEKİ KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Rum basını KKTC’de dün gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren kısmi sokağa çıkma yasağına da yer verdi.

Haber Politis’te “İşgal Altındaki Topraklarda Dolaşım Yasağı”, Alithia’da “İşgal Altındaki Topraklar: Halka Sokağa Çıkmayın Çağrısı-Koronavirüs Vakası 38”, Fileleftheros’ta “İşgal Altındaki Topraklarda Kısmi Yasaklama” ve Haravgi’de “İşgal Altındaki Topraklarda Kısmi Yasaklama” başlıklarıyla verdi.