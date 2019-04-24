Rum kesiminde Somali uyruklu bir kadın daha kayıp

Alithia gazetesi, fotoğraflı yer verdiği haberinde, bahse konu şahıs için dün kayıp bildiriminde bulunulduğunu yazdı.

CİNAYETLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Bu arada, gazeteler, kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve bir RMMO subayının Asya kökenli iki kadını öldürülmesiyle sonuçlanan cinayet konusundaki araştırmaların sürdüğünü yazdı.

Rum polisinin, dün öldürülen kadınlardan birinin 38 yaşındaki Filipinli Marry Rose Tiburcio olduğunu resmen açıkladığını yazan Fileleftheros gazetesi, kadının öldürülen kızının bulunmasıyla ilgili çalışmaların bugün de süreceğini belirtti.

Alithia ise manşetten yer verdiği haberinde, bugün Mitsero maden ocağındaki rögarda yeni arama çalışmaları yapılacağını ve burada başka cesetler de bulunmasının ihtimal dâhilinde olduğunu yazdı.

Cinayetleri işleyen 35 yaşındaki RMMO subayının dün psikiyatrist tarafından muayene edildiğini de yazan gazete, maden ocağında bulunan ikinci cesedin kimliğinin ise henüz belirlenmediğini ekledi.