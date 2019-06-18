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Rum Lider, Özersay ile yemekte bir araya geldiklerini açıkladı

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Anastasiadis'te doğruladı
Rum Lider, Özersay ile yemekte bir araya geldiklerini açıkladı

Nikos Anastasiadis gazetecilerin sorusu üzerine, Kudret Özersay ile olan görüşmeyi teyit etti.

Rum Basınına göre Anastasiadis, "4 Haziran’da Yannakis Musas’ın daveti üzerine eşimle akşam yemeğine katıldım, Sayın Özersay da eşi ile katıldı,  bu sosyal içerikli bir yemekti, sonuç olarak tüm olay budur” dedi.

Mustafa Akıncı'nın dışlanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Anastasiadis “Net bir şekilde sosyal içerikli olan bir olay söz konusu olduğunda, kimlerle birlikte yemek yiyip yemeyeceğim hususunda izin almam gerektiğini düşünmüyorum” dedi.

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