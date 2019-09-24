Rum Meclis Başkanı Şilluris Kazakistan’da temaslarda bulundu

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Kazakistan’da gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Alikhan Smailov ile bir görüşme yaptığı ve görüşmede, iki ülke arasındaki parlamentolar arası ilişkilerde yeni bir dönemin başladığından söz ettiği haber verildi.

Görüşmede, Kıbrıs Rum Yatırım Geliştirme Örgütü (CIPA- Invest Cyprus) Başkanı Mihalis Mihail’in de yer aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in, Kazakistan Meclisinin 23-24 Eylül tarihlerinde ev sahipliğini yaptığı 4’üncü Avrupa-Asya ülkeleri parlamento başkanları toplantısına katılmak için Kazakistan’da bulunduğunu kaydetti.

Gazeteye göre, Şilluris açıklamasında, Rum kesiminin bir dost ülke olarak Kazakistan’la daha fazla işbirliğinde bulunulmasına verdiği önemin altını çizerken, Smailov da açıklamasında, Kazakistan’da gelişmekte olan çok büyük iş fırsatları ile yatırım alanlarına atıfta bulundu.